Salon de l'agriculture : Noumba et Némo représentent la Creuse au concours de la Limousine

Le concours de la race Limousine se déroulera jeudi 27 février au salon de l'agriculture. Les plus belles vaches et les plus beaux taureaux limousins défileront sur le grand ring, porte de Versailles. Cette année, seuls deux animaux issus d'élevages creusois sont en lice.