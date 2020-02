Salon de l'agriculture : Nitro, un chien de chasse périgourdin, va défiler pour la Dordogne

Nitro c'est une boule de poil marron et blanche. Ce vendredi 28 février, il va participer au concours d'exposition de chiens de race au salon de l'agriculture à Paris. Le Langharr âgé de trois ans va représenter le Périgord dans la catégorie des chiens d'arrêt et va tenter de remporter un trophée en réalisant une chorégraphie sur un ring : "Il va marcher, trotter et il va devoir rester statique devant un juge." explique Elodie Communal, sa propriétaire. Le juge va ensuite l'examiner et Nitro devra se démarquer face à une dizaine d'autres candidats.

Sélectionné depuis le mois de juillet

En juillet dernier, Nitro a gagné le concours national d'élevage dans sa catégorie. Il a donc été automatiquement sélectionné pour le concours d'exposition du salon de l'agriculture. Cependant, le chien de chasse originaire de Dordogne ne sera pas accompagné par sa maîtresse pour l'épreuve.

C'est une bonne patte - La propriétaire de Nitro

Éleveuse canine à Saint-Pierre d'Eyraud dans le Bergeracois, Élodie Communal ne peut pas quitter son élevage pour monter au salon de l'agriculture à Paris. Elle a donc confié la mission à une autre éleveuse : "C'est une bonne patte. Nitro se porte bien à partir du moment où il a quelqu'un pour le caresser." assure la Périgourdine. De plus, la victoire n'est pas indispensable pour l'éleveuse : "Le Langharr n'est pas un chien très connu donc c'est bien de le mettre en avant de temps en temps, de le montrer, surtout aux Parisiens qui ne le connaissent pas du tout."

Portrait de Nitro

Il n'empêche qu'Élodie a fait en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions : "Il faut l'entretenir pour qu'il soit en pleine forme. Surtout, qu'il ne soit pas trop maigre pour qu'il arrive bien rond à l'exposition." Nitro va aussi passer par la case "toilettage" pour l'occasion.

Le Langharr est également connu sous le nom de chien d'arrêt allemand à poil long. À la chasse, son travail consiste à trouver et arrêter le gibier pour son maître : "Sur le terrain il ne lâche rien !" ajoute Elodie Communal qui chasse régulièrement avec Nitro. Elle espère tout de même voir son chien rentrer à la maison avec un trophée. "Plus nos chiens gagnent de concours, plus ils sont côtés. Cela nous permet par la suite d'avoir un label de qualité auprès de nos clients. Ils ont confiance en nous quand on leur propose des chiots à la vente." souligne l'éleveuse.

En tout, 17 chiens de Dordogne ont été sélectionnés pour participer au concours d'exposition du salon de l'agriculture, chacun dans sa catégorie.