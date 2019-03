Salon de l'agriculture : nos meilleurs souvenirs de l'édition 2019

Le Salon de l'agriculture touche à sa fin après dix jours chargés en concours, médailles, dégustations et autres événements de communication autour des veaux, vaches, cochons, etc. Retrouvez nos meilleurs souvenirs de cette édition 2019 en images.

Paris, France

On remballe les ballots de paille, les animaux et les stands à gloire de nos régions. Le Salon de l'agriculture se termine ce samedi 2 mars 2019 après dix jours de démonstration et de communication pour les agriculteurs, les éleveurs et leurs animaux présents Porte de Versailles à Paris. Nous vous avons préparé un résumé en images de l'événement. Belles vaches, bébés animaux, bonnes choses à manger, bons moments : ce sont nos meilleurs souvenirs de cette édition 2019.