Salon de l'agriculture : "On n'est pas des ploucs qui restons au cul de nos brebis", témoigne un éleveur

Le Salon international de l'agriculture, célébration annuelle du monde agricole, démarre ce samedi à Paris avec Emmanuel Macron attendu dès la première heure. Une centaine d'agriculteurs de Haute-Garonne y participent cette année. Ils vont faire déguster leurs produits et certains participent à des concours. Quels bénéfices en tirent-ils ? Quel message veulent-ils faire passer ? Rencontre avec deux éleveurs passionnés.

"Nous ne sommes pas que des producteurs de viande ou de lait, nous sommes des acteurs du territoire."

François Manent est un jeune passionné. Il participe pour la première fois au Salon de l'agriculture. Il élève des brebis tarasconnaises en race pure et des vaches à Saint-Pé-Debosc, au nord de Saint-Gaudens. Il présentera quelques-unes de ses brebis au salon et veut montrer à quel point le rôle des éleveurs est essentiel : "On fait des produits de qualité comme l'agneau des Pyrénées qui a l'IGP, mais on favorise aussi l'aménagement du territoire et du paysage. Sans nos brebis, il n'y a plus de prairie, plus de montagne, plus d'estive, plus de ski par exemple !"

François Manent défend le rôle économique, agronomique, écologique et touristique des éleveurs. Il partira ce lundi à Paris, déterminé à faire passer tous ces messages.

"Grâce au salon, on a exporté la vache Gasconne des Pyrénées aux États-Unis"

Mathieu Estadieu élève des vaches Gasconne des Pyrénées à Soueich. Il fait en sorte de participer chaque année au Salon de l'agriculture, et en 2012, sa vache Valentine en était l'égérie. Cette année, son jeune taureau Piranha sera en lice dans un des concours.

L'éleveur raconte à quel point le Salon est une incroyable vitrine pour lui et pour l'ensemble de la profession. "En 2012, un Français qui vit aux États-Unis est venu nous voir pour lancer la Gasconne des Pyrénées aux États-Unis. Un an après, on a finalisé la vente d'embryons parce qu'on ne peut pas exporter des animaux vivants. Et aujourd'hui, on continue à lui envoyer des embryons, ça fait plus de dix ans. C'était extraordinaire pour nous. On a réussi à trouver une parade pour exporter de la Gasconne des Pyrénées aux États-Unis et ça c'est grâce au Salon", raconte heureux Mathieu Estadieu.

De nombreuses animations pour découvrir les produits haut-garonnais

Les produits haut-garonnais seront à l'honneur au Salon de l'agriculture qui se tient jusqu'au 5 mars à Paris. Chaque jour, des dégustations-ventes seront proposées au public avec les produits des six filières d'excellence : AOP ail de Cadours, IGP agneau des Pyrénées, AOP vins de Fronton, Gasconne des Pyrénées (Label Rouge), AOP Noir de Bigorre et jambon noir et haricot tarbais (IGP et Label Rouge).

Tous les produits haut-garonnais seront à la vente à l'Épicerie du 31 sur le stand.