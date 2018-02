Auxerre, France

Qu'est ce qui récompensé au Concours Général Agricole ?

Comme pour tout concours, il faut déposer un dossier, ensuite c'est la chambre d'agriculture qui collecte les échantillons de produits.

Pour le Concours Général Agricole, on pense souvent au vin : l'année dernière, en 2017, 68 médailles ont été décernées aux vins de l'Yonne dont 19 en or. Mais les macarons peuvent être collés sur des pots de miel, des terrines, des jambons, des huiles, des formages, des beurres, des volailles, des liqueurs, des saucissons etc.

Le Concours Général Agricole ce n'est pas que les victuailles non plus, il récompense aussi les bêtes. Claude Cadoux, par exemple, est reproducteur de la race charolais dans l'Yonne il a participé plus de trente fois au concours et a obtenu presque autant de médailles !

Les jeunes professionnels sont aussi à l'honneur dans ce concours créé en 1870.

Parmi toutes les catégories, comment le jury décerne-t-il les médailles ?

Dans le jury, il y a des professionnels, des œnologues par exemple, des producteurs, des membres du ministère de agriculture et des consommateurs avertis.

Un icaunais, Antoine, fondateur du site Mon beau terroir sera juré pour la 5e fois au Concours Général, c'est un passionné. Il jugera les huîtres et la charcuterie cette année et a même pu bénéficier d'une formation proposée par le Concours Général Agricole: "pour que les consommateurs avertis le soient encore plus" dit-il.

Les dégustations se font sur une même gamme de produits, autour de 4 à 5 personnes sans connaitre ni l'origine, ni le producteur, ni l'histoire du produit. Pour les animaux ou les produits, il y a bien sur une grille de critères très précis. Après délibération le jury remet des médailles de bronze, d'argent ou d'or.

Une fois la médaille obtenue, quelles sont les retombées ?

D'après une productrice de jus de pomme et de cidre icaunaise, qui a déjà obtenu 17 médailles, si cela fait "forcément plaisir", elle avoue que c'est surtout la première qui compte.

Dès la première médaille, reçue il y a une quinzaine d'années, Florence Charlois productrice en pays d'Othe, a commencé à livrer ses produits à la table étoilée de Joigny, La Côte Saint Jacques, avec qui elle travaille encore. Mais aujourd'hui, sa réputation auprès de tous ses clients est faite : médaille ou pas ils reviennent régulièrement assure-t-elle.

Notez qu'il y a quand même un léger revers à toutes ces médailles : les petites étiquettes rondes ne sont pas gratuites ! le producteur les fait imprimer lui même et dans le cas de notre productrices de jus de pomme, un lot récompensé, c'est 10.000 bouteilles ! Heureusement, il existe des étiqueteuses automatiques.