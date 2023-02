Salon de l'Agriculture : quels éleveurs et producteurs de Creuse montent à Paris ?

Comme chaque année, des Creusois se retrouvent à Paris pour le 59e Salon de l'Agriculture. Cette édition 2023 est marquée par le retour du stand du département de la Creuse , après deux ans d'absence. Il vise à vanter les atouts touristiques, patrimoniaux et agricoles de notre territoire. Du côté des éleveurs creusois, le Salon est aussi l'occasion de ramener des médailles à la maison.

La Creuse suivra particulièrement le concours général agricole de la race limousine le jeudi 2 mars, et la vente de vaches de boucherie Label Rouge lundi 27 février.

Six Limousines en lice

Cette année, quatre élevages creusois sont sélectionnés pour le concours général agricole de la race limousine . Ce sont tous des grands habitués des médailles : il s'agit du GAEC Desassure de Chéniers (deux bovins en lice, Rafiot RJ et Nikita), du GAEC Lebourg de Maison-Feyne (deux bovins mâles, Réflex et Onyx), du GAEC Lagautrière de Villard (une vache, Rose accompagnée de la jeune Tulipe) et Jérémy Lagautrière de Saint-Sulpice-le-Dunois (une génisse pleine, Ricorée).

La vache Nikita, du GAEC Desassure participera à la prestigieuse vente aux enchères de vaches de boucherie Label rouge, où s'affronteront onze candidates.

Une vache charolaise

L'élevage de Fabien et Antoine Verger à Glénic sera aussi présent au Salon de l'agriculture avec une belle femelle charolaise de deux ans, "Superbelle". C'est la onzième femelle née sur l'élevage qui monte à Paris depuis vingt-deux ans. Le concours de la race charolaise se déroulera le jeudi 2 mars de 13h à 16h.

Trois moutons Berrichon du Cher

Un élevage ovin creusois est sélectionné pour le concours général agricole de la race Berrichon du Cher. Il s'agit du GAEC de Busserette de Malleret-Boussac. L'éleveur Claude Vengeon est familier du Salon, où il est déjà allé quatre fois. Cela fait trois ans qu'il n'y a pas participé, à cause notamment de la crise sanitaire. Il emmène trois béliers : deux jeunes d’un an et un plus âgé. Le concours se déroule mardi 28 février après-midi.

Une pouliche Percheronne

Après une troisième place au championnat de France en septembre dernier, la jeune pouliche Katout Clermonteix prend la route pour Paris. Née à Jarnages, cette pouliche de trois ans est sélectionnée aux côtés de dix autres chevaux au concours de la race percheronne. Le concours est prévu lundi 27 février, le matin.

Cinq chiens Gascon saintongeois

Guy Barlet de "La buge du loup" à Saint-Maixant emmène cinq chiens au Salon : deux femelles en concours individuel, un mâle en individuel, et un lot d’élevage de trois mâles. Cela fait donc quatre chances de médaille. C'est la cinquième année qu’il participe. Le concours est prévu vendredi 3 mars.

Le lycée agricole d'Ahun représenté

Le lycée agricole d'Ahun emmène vingt-deux élèves au Salon de l'Agriculture cette année. Pour tous c'est une première. Un car d'une quarantaine de jeunes fera également l'aller-retour le dimanche 5 mars pour soutenir les candidats lors de la dernière épreuve du trophée des lycées.

Jean Mathivet représente la Creuse à la finale nationale des Ovinpiades, concours du meilleur jeune berger de France, samedi 25 février. Cinq autres élèves participent au trophée des lycées, aux côtés de leur vache Paella et de son veau Tabasco. La dernière fois qu'Ahun l'a remporté, c'était en 2018, une belle vitrine pour l'établissement. Cette année quarante-six lycées participent.

Six autres élèves d'Ahun participent à des concours de jugement d'animaux par les jeunes (CJAJ) : Emeryc pour les Salers, Morgane pour les chevaux, Basil pour les vaches Prim'Holstein, Léon pour les Limousines et Roffet pour les Charolaises, et Noémie pour les moutons. Ils devront apprécier les animaux en fonction de la race et seront eux-mêmes jugés sur leur analyse.

Enfin, dix élèves creusois seront dans les coulisses du Salon. Le lycée a obtenu des conventions : huit jeunes de la formation ACSE et deux de la formation SAPAT (services à la personne) ont été retenus. Les ACSE, comme l'an dernier, assurent la sécurité des animaux lors des déplacements sur les rings et s'assurent du bon déroulement du concours. Les SAPAT font la cuisine pour les organisateurs du Salon, une première.

Des producteurs et acteurs du tourisme

Outre ceux qui participent à des concours, d'autres agriculteurs creusois seront de la partie pour présenter et faire goûter leurs produits aux visiteurs. Le stand du département de la Creuse verra ainsi s'installer la ferme des quatre compères, le producteur d'escargots Cédric Jarubasz, le GAEC Lambert (conserves de volailles), la fromagerie de la Voueize, le producteur de chanvre Jouany Chatoux, le rucher creusois, l'association Le Creusois et son fameux gâteau aux noisettes, et la bière de la brasserie La 23.

Creuse Tourisme, Gîtes de France Creuse ainsi que des lissières d'Aubusson et un tailleur de pierres du village de Masgot seront également présents.