Salon de l'agriculture 2022 : seulement deux exposants périgourdins cette année

Apres une année blanche pour cause de Covid, le Salon de l'Agriculture aura bien lieu cette année du 26 février au 6 mars 2022. Mais en raison de la situation sanitaire et des incertitudes sur la fréquentation, il y aura seulement deux stands d'exposants périgourdins lors de cette édition.

Le salon de l'agriculture ne fait plus recette ouvre ses portes dans un mois exactement Porte de Versailles. Et si le Comité départemental de tourisme du Périgord sera bien présent dans le hall des exposants, ils ne seront que deux exposants périgourdins à faire le voyage cette année contre cinq il y a deux ans.

Les deux producteurs du département à faire le déplacement sont la brasserie artisanale de Sarlat, primée en 2019, et la ferme des quatre vents à Peyrillac-et-Milhac. Cette dernière élève notamment des chèvres angora et produit de la laine Mohair.

Des doutes sur la fréquentation

Parmi ceux qui n'iront pas pour la première fois depuis plusieurs années, les producteurs de foie gras Grolière et Toson. Pour eux, le risque est trop grand de ne pas rentrer dans leur frais avec les mesures sanitaires qui risquent de faire baisser la fréquentation. "Cette année on avait peur du contexte. On fait beaucoup de ventes à emporter de sandwichs et comme il n'y a pas de consommation possible debout cette année ce n'était pas intéressant pour nous" explique Alexandre Toson, producteur de foie gras

Concernant le concours général agricole, 36 candidats périgourdins vont briguer une médaille. Il y aura notamment 16 participants dans la catégorie "produits issus de palmipèdes gras", autrement dit les produits à base de foie gras.