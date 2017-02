Salon de l'Agriculture : tous derrière Gambadeuse et les lycéens d'Yvetot !

Le lycée agricole d'Yvetot, en Seine Maritime, est à nouveau présent cette année au Salon de l'Agriculture. 6 étudiants en BTS participent au Trophée national des lycées agricoles du 1er au 5 mars. Ils emmènent avec eux Gambadeuse, une vache de race normande.

Gambadeuse est une belle Normande, âgée de 5 ans et deux fois maman. Elle vit sur l'exploitation agricole au sein du lycée, au milieu de 95 autres vaches laitières. Avec sa robe couleur caille, elle a fait craquer Léandre, Bertille, Olivier, Théophile, Lorine et Sylvie, les six étudiants de BTS qui participent au Trophée national des lycées agricoles.

La préparation de Gambadeuse a été un peu laborieuse au début. Elle a dû apprendre à se promener avec le licol autour du cou mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux: les élèves la baladent dans le lycée et ils lui font écouter de la musique pour l'habituer au bruit. C'est sûr, le brouhaha du Salon de l'Agriculture va changer Gambadeuse de son paisible Pays de Caux!

Cependant, dans le Trophée national des lycées agricoles, ce n'est pas l'animal qui concourt, ce sont les élèves. Ils montrent qu'ils savent manipuler leur vache, ils la présentent devant un jury - en français et en anglais - mais ils sont aussi notés sur l'affiche et le blog qu'ils ont créés en amont, car la communication est un outil indispensable aujourd'hui pour ces jeunes qui veulent devenir agriculteurs.

L'an dernier au Trophée national des lycées agricoles, Yvetot a terminé 1er de sa catégorie "vaches laitières". C'est dire si Gambadeuse, Laurine, Olivier et les autres ont la pression !