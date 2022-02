Salon de l'Agriculture : un couple d'éleveurs de Neuville-aux-Bois en compétition avec son chien

" Nous, on va au Salon pour le plaisir, on ne se met pas la pression" attaque d'emblée Maurice Pelletier. Le Loirétain et son épouse possède, les Sables de Sarry, un petit élevage de bouledogue français, à Neuville-aux-Bois. Depuis 2011, ils participent chaque année au concours agricole du Salon de l'Agriculture, dans la catégorie chiens de compagnie. " On a rendez vous sur une journée. C'est intense mais on adore l'ambiance et rencontrer d'autres éleveurs et surtout plein de visiteurs".

Marie-Thérèse et Maurice Pelletier avec leur champion © Radio France - Patricia Pourrez

Le chien doit avoir une certaine " prestance"

Cette année, le couple d'éleveurs va présenter Odinn, 3 ans et déjà un grand palmarès. " Il a été plusieurs fois champion de France de beauté et même N°1 des expositions de bouledogues en 2021. On est vraiment très fier de lui" explique Maurice Pelletier. Lors du concours chiens de compagnie, qui aura lieu ce lundi 28 février, Odinn sera mis en compétition avec d'autres chiens de type caniche ou chihuahua. " Du coup, pour nous, c'est difficile de mesurer ses chances de médaille. Ca dépend beaucoup des juges."

Odinn en gros plan - lessablesdesarry

Comme pour tous les concours, Marie-Thérèse et Maurice préparent leur molosse à la présentation devant le jury. " Ce qui compte, c'est la morphologie, le port d'oreilles, les yeux, la ligne de dos avec un poil bien blanc. En gros, une certaine prestance." Le chien sera en fait présenté sur une petite table puis tenu en laisse pour "défiler" sur un podium.

Même si on ne rapporte pas de médaille, ça reste une fierté d'aller au Salon

Jusqu'à présent, ces éleveurs de bouledogues n'ont jamais remporté de médaille au Salon de l'Agriculture. "Mais, pour nous, c'est déjà une fierté d'aller au Salon. Et puis, ça nous fait un peu de publicité même minime. On distribue des cartes de visite et surtout on discute avec les gens de la race bouledogue. C'est vraiment très sympa."