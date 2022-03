Salon de l'agriculture : un couple de Lozériens au concours de la plus belle haie

C'est beau, je suis désolé, mais quand on voit un paysage bocager comme ici, avec des petites parcelles, une mosaïque, moi je trouve ça magnifique." Depuis la terrasse de leur maison, Emma et Ludovic Compang observent les haies de leurs exploitations : "On aime voir ce paysage. Et ce n'est pas que pour décorer ou délimiter une parcelle. Ça sert aussi sur notre exploitation agricole."

Emma et Ludovic Compang Copier

Emma et Ludovic Compang élèvent 40 vaches allaitantes et produisent des céréales sur la commune de Grèzes. Le couple va représenter la Lozère au concours de la plus belle haie. Les haies participent pleinement à la biodiversité de la faune et la flore, explique le couple : "On les utilise pour se chauffer, on fait parfois quelques plaquettes pour faire litière pour nos animaux et après au quotidien, nos bêtes s'en servent comme abri. Elles ont un rôle qu'on a pu voir très vite. Dès qu'on s'est installé, on a eu trois sécheresses consécutives et les parcelles qui avaient beaucoup donné étaient protégées naturellement de la sécheresse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en prend soin. On essaie de les valoriser au mieux. "