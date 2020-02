Salon de l'agriculture : des gascons saintongeois de Creuse vont concourir

C'est déjà son septième Salon de l'agriculture : l'éleveur canin Guy Barlet se prépare à partir à Paris. Il y présente plusieurs chiens en concours ce jeudi 27 février. Un événement pour lequel lui et ses gascons saintongeois se préparent depuis deux mois à Saint-Maixant, petite commune en Creuse.

La chienne "Hôtesse", qui participe en individuel au concours "championne de travail" au Salon de l'agriculture - Document remis/Guy Barlet

Une alimentation millimétrée

Pour préparer ses chiens à défiler, Guy Barlet affirme ne pas mettre en place d'entraînement spécifique; "de toutes façons on est en pleine campagne, ils ne marchent pas pareil ici que dans un salon" explique l'éleveur. En revanche, l'alimentation des grands gascons saintongeais présentés à Paris est adaptée : "j'essaie qu'ils soient en état physique correct, parce qu'après la chasse ils ont tendance à maigrir (...) je leur donne des croquettes avec un pourcentage de protéines important, et je les mélange à de la viande". Les chiens seront également bichonnés la veille du concours, avec un brossage et un lavage spécial; "il ne faut qu'ils arrivent sales comme des ramoneurs au concours" explique en riant Guy Barlet.

Défendre une race qui avait quasiment disparue

Aller au Salon de l'agriculture avec ses grands gascons saintongeois, cela permet notamment de défendre cette race de chiens selon Guy Barlet. "Cette race a été en voie de disparition. Dans les années 1980 - 1990 il y avait une centaine de naissances au registre français (...) Aujourd'hui c'est une race en expansion". L'éleveur canin en est sûr : il y a un effet "salon de l'agriculture" : "J'ai eu des gens du monde entier qui m'ont contacté (...) des russes par exemple (...) Je pense que c'est parce que j'étais au salon de l'agriculture, sinon des russes n'auraient jamais pu savoir qu'il y a des gascons saintongeois en Creuse" conclut Guy Barlet, qui vise cette année une place sur le podium pour ses chiens.