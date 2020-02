Salon de l'agriculture : un éleveur canin creusois sur le podium

Un éleveur canin de Saint-Maixant, dans la Creuse, remporte deux prix au Salon de l'agriculture ce jeudi 27 février. Il concourrait avec ses gascons saintongeois, et finit deuxième du concours de lot de reproducteurs, et troisième du lot d'affixe.

Encore des médailles pour les Creusois au Salon de l'agriculture ! Un éleveur de gascons saintongeois, installé à Saint-Maixant, remporte une médaille d'argent, et une médaille de bronze dans deux catégories différentes ce jeudi 27 février. C'est un défi relevé pour Guy Barlet, l'éleveur en question, qui visait au moins un podium. Il finit deuxième dans la catégorie "lot de reproducteurs", qui juge un chien et ses descendants directs, et troisième dans la catégorie "lot d'affixe", qui juge l'homogénéité (ou la ressemblance) de plusieurs chiens de la même race entre eux.