Baneuil, France

Un éleveur canin du Périgord, Norbert Azzopardi, basé à Baneuil près de Lalinde, a décroché le Grand Prix du salon de l'agriculture ce mardi à Paris. C'est Féodal, un mâle reproducteur de 6 ans qui a été distingué. Et cela dans la catégorie mâle de lot reproducteur.

"Féodal, ce qu'il a en plus, c'est qu'il na pas de défauts, il n'en a pas sur la couleur des yeux, sur la pigmentation, etc..." dit Norbert Azzopardi, très fier de son animal

Féodal avait déjà gagné l'an dernier au mois d'août la Nationale d'élevage, autrement dit, il était déjà champion de France. Féodal est le père de quatre chiennes, Hortense, Ivoire, Impériale et Islande issues de trois unions.

Norbert Azzopardi et son champion, Féodal © Radio France - Antoine Balandra

Le but,c'est de gagner l'homogénéité que l'éleveur veut créer explique Norbert Azzopardi.

"C'est un chien qui race bien, qui apporte des qualités, sur les aplombs, sur le caractère, et même sur le caractère basset, qui est un chien qui doit avoir des torsions sur les antérieures".

Passion folle pour les chiens

Féodal est aussi et surtout un chien de chasse. Mais qui peut être compatible en compagnie.

"C'est aussi un chien très sympa, d'origine française" dit l'éleveur.

Et Norbert Azzopardi est donc très heureux de son prix : "il y a de la fierté et de la reconnaissance. On est là pour montrer les qualités de ce chien" explique-t-il.

"On dit toujours que l'on commence par une passion et on termine par une obsession, on veut toujours sortir le plus beau chien, mais après 35 ans de métier, la passion est bien toujours là" dit-il.

D'autres élevages du Périgord étaient en lice pour les concours canins ce mardi. Avec un peu moins de succès pour les très beaux gascons saintongeois d'Eric Guimbaud et sa femme originaires de Creysse (Lazar des hurleurs et Laïka)

Eric Guimbaud avec ses gascons saintongeois Lazar et Laïka © Radio France - Antoine Balandra

Et deux troisièmes places décrochées par Mathilde Charpigny du haras de la Vergne à Lanouaille pour leurs bassets hound (Homer, It's so easy).

Mathilde Charpigny du haras de la Vergne à Lanouaille avec son basset hound © Radio France - Antoine Balandra