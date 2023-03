Salon de l'agriculture : un Landais en colère, l'organisation perd son colis pour le concours

Cette année, c'est sûr, le Landais n'aura pas de médaille au concours général agricole du salon de l'agriculture à Paris. Et ce n'est pas sa faute. Robert Dupérier , fait de la conserve de canard et d'oie à Souprosse. Depuis 30 ans, il avait pris l'habitude de participer avec ses produits au concours général agricole du salon de l'agriculture porte de Versailles. Il a même été plusieurs fois médaillé pour ses foies gras de canard ou d'oie, comme l'année dernière où il a reçu une nouvelle médaille d'or. Mais cette année, le colis de ses produits qu'il avait envoyés au concours a été perdu par l'organisation.

" J'étais un peu en colère "

Et pourtant, Robert Dupérier, avec trois décennies de concours général agricole et une petite dizaine de médailles à la clé, à l'habitude de la procédure stricte. Les produits pour le concours doivent être reçus à une date précise. C'est bien ce qu'il a fait puisqu'il a la preuve via son livreur que son colis de cinq kilos rempli de différents foies gras de canard et d'oie a bien été réceptionné. Pas de doute pour le conserveur, c'est donc bien l'organisation du concours qui a tout perdu. "J'étais un peu en colère. Surtout que l'on ne me dise rien", admet le Landais.

Parce qu'évidemment, il a tenté de joindre l'organisateur et personne ne répond au téléphone. Même pas d'excuses. "Rien… J'ai quand même payé 526 euros d'inscription, car ce n'est pas gratuit. Et j'ai en plus le transport et les dix foies gras que j'ai envoyés", s'agace Robert Dupérier.

Voilà pour la perte sèche de la semaine. Mais évidemment, cette mésaventure va se répercuter sur toute l'année, car habitué à être médaillé, le conserveur de Souprosse ne pourra plus afficher de médailles sur ses produits pour 2023. "Puisque vous ne pouvez vous en servir qu'un an". Ses ventes vont-elles baisser à cause d'un colis perdu ? "Vous savez, c'est difficile à quantifier si une médaille fait augmenter les ventes ou pas. Cela peut faire partie d'une publicité. Les gens qui achètent du foie gras, peut-être que de voir qu'on a eu des médailles, ça les rassure".

Une déception pour Robert Dupérier peut-être même d'autant plus grande cette année puisque c'était sans doute sa dernière participation personnelle à ce concours. L'année prochaine, il devrait en effet être à la retraite.