Léognan, France

C'est un prix remis chaque année par la Fondation du Patrimoine et par Ceva Santé Animale, l'entreprise de Libourne , il vient récompenser les éleveurs engagés dans la préservation de races d'animaux d'élevage en voie de disparition.

Mercredi, à l'occasion du Salon International de l'Agriculture, à Paris, Christophe Guénon, éleveur à Léognan, au sud de Bordeaux, a reçu le deuxième prix national pour l'agrobiodiversité animale.

En 2011, ce jeune exploitant a repris la ferme familiale, avec seulement trois vaches bordelaises. Cette race, reconnue aux dix-huitième et dix-neuvième siècles comme meilleure race laitière, a été importée au Maghreb et en Indochine jusqu'en 1920, avant d'être menacée d'extinction à partir des années 1970. Il est aujourd'hui à la tête d'un troupeau de 30 bêtes .

Mon père et mon grand-père en avaient eu à la ferme , et je voulais participer au programme de sauvegarde de cette race qui a toujours fait partie de mon environnement. Je suis parti tête baissée, avec l'aide du conservatoire des races d'Aquitaine. Cinq ans en arrière, je n'aurais pas cru en arriver là, aussi vite. - Christophe Guénon, éleveur à Léognan

Aujourd'hui, une trentaine d'éleveurs élèvent des vaches bordelaises, à travers la France, principalement en Nouvelle-Aquitaine, soit un cheptel de 200 têtes, et la race paraît sauvée.

Avec les éleveurs qui ont fait ce choix, on veut travailler ensemble, d'abord pour sauver nos élevages, eux aussi menacés d'extinction, et sauver le patrimoine hérité de nos anciens, et à transmettre aux générations futures" - Christophe Guénon

Christophe Guénon travaille avec d'autres éleveurs pour relance la race bordelaise - Ceva/ Passerelles

"Je n'aurais pas cru remonter un troupeau aussi vite" Christophe Guénon, éleveur à Léognan Copier

L'éleveur a reçu un chèque de 6 mille euros. Créé en 2012, ce prix, placé sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, met en lumière les races agricoles françaises à faibles effectifs, représentatives d'un patrimoine génétique unique. Depuis sa création, il a permis de valoriser plus de 170 initiatives régionales françaises et de distinguer 16 éleveurs.

Ces éleveurs ont dans les yeux la même passion que celle des créateurs de start-up, qu'on encense tant, sans doute moins vénale. Et je trouve normal qu'on laboratoire comme le nôtre aide ces entrepreneurs qui se battent pour des convictions. - Marc Prikazsky, président de Ceva Santé Animale.

Lors de la remise du prix, le lauréat aux côtés de Marc Prikazsky, le président de Ceva Santé Animale - Cava/ Passerelles