Salon de l'agriculture : la Normandie une nouvelle fois très représentée

Pour représenter la Normandie au 57e salon de l'agriculture, un espace de 470 mètres carrés a été installé dans le hall 3 du parc des expositions de Versailles à Paris. Jusqu'au 1er mars, les visiteurs pourront ainsi découvrir les produits de nos cinq départements, des animations sont également prévues dans ce "village", comme l'appelle les exposants. C'est la cinquième année que la Normandie est réunifiée sur un seul et unique espace. Il sera inauguré officiellement le lundi 25 février.

Promouvoir les produits normands

Cidres, fromages, crèmes, les produits locaux sont évidemment très présents et mis en avant. "Le salon c'est vraiment une vitrine pour nous", explique Sandra, exploitante à Tessy-sur-Vire, près de Saint-Lô. Productrice de plantes aromatiques et médicinales, c'est la deuxième fois qu'elle participe à cet événement. "Cela fait deux ans que nous sommes actifs avec mon compagnon. L'année dernière le salon nous a vraiment permis de nous faire connaître. Les gens nous reconnaissent et viennent nous voir maintenant, nous avons un retour sur ce que nous faisons, nous voyons les retombées sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes aussi ici pour rencontrer d'autres producteurs et agriculteurs".

Mais la Normandie n'est pas représentée uniquement sur ses stands. Thomas, 18 ans, est le fils d'un éleveur d'une petite commune près de Séés, dans l'Orne. Le jeune agriculteur, sélectionné pour le concours de la race normande organisé dimanche 23 février, est ravi de présenter sa vache dans le hall 1.

Thomas espère que sa vache remportera le concours © Radio France - Rudy Pupin

"Tous les éleveurs rêvent d'y venir. C'est un très beau concours. Il y a de très belles bêtes qui y participent. Puis il y a de l'ambiance entre éleveurs !", explique le jeune homme. Comme lui, beaucoup ont en tête le concours général agricole, 154 producteurs normands y participeront cette année.