Salon de l'Agriculture : une famille mayennaise découvre, émerveillée, la plus grande ferme de France

Aurélie Gesfrais et ses deux fils Yanis et Noam, devant les chevaux exposés au Salon de l'Agriculture.

Ils vont sans doute avoir quelques courbatures aux jambes après avoir passé la journée au Salon de l'agriculture à Paris ce mercredi 2 mars. La famille Gesfrais a sillonné les allées pour découvrir la plus grande ferme de France. Ce couple et leurs deux enfants, originaire de La Croixille, ont gagné avec France Bleu Mayenne et le Conseil départemental de la Mayenne.

La famille Gesfrais a pu goûter des spécialités mayennaises sur le stand du Conseil départemental de la Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Wow, il est trop beau!"

La famille Gesfrais est arrivée avant 9 heures ce mercredi matin au Salon de l'Agriculture à Paris. C'est la première fois qu'ils visitaient la plus grande ferme de France et ils ne sont pas près d'oublier cette journée. "Nous, on vit à la campagne donc voir autant de monde, ça change énormément", décrit Aurélie Gesfrais, qui vit à La Croixille, une commune de 750 habitants. L'aîné de ses fils, Yanis âgé de 12 ans, est passionné d'agriculture et est émerveillé par les vaches. "Pour eux, c'est très impressionnant. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça : ils ne sont pas habitués de voir des animaux aussi impressionnants", explique la mère de famille.

Noam, lui, est subjugué par les chevaux dans le Pavillon 6. "Wow, franchement, il est trop beau, il a une belle crinière", s'enthousiasme le petit garçon de 9 ans face à un cheval à la robe beige. La famille se dirige ensuite vers le stand de la Mayenne, situé dans le Pavillon 3 du Salon de l'Agriculture. Le couple et ses enfants goûtent au M, le gâteau mayennais avant de déguster d'autres spécialités mayennaises.

La famille Gesfrais est également passée au stand du groupe mayennais Lactalis, qui propose un atelier photo. © Radio France - Maïwenn Bordron

La famille Gesfrais n'a pas eu le temps de tout voir, "c'est tellement grand" pointe du doigt Aurélie, la mère de famille. Ils promettent déjà de revenir l'année prochaine.