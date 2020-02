Salon de l'agriculture : carton plein pour les vaches creusoises au concours de la race limousine

Et de deux pour la Creuse ! Némo, un taureau du Gaec Lebourg à Maisonfeyne vient de décrocher le premier prix dans la catégorie mâle de plus de 19 mois et de moins de 2 ans et 7 mois, au concours de la race limousine, au salon de l'agriculture à Paris.

Médaille d'or également pour une génisse creusoise

Juste avant Némo, c'est une autre bovin creusois qui a brillé dans une autre catégorie. Noumba, une vache creusoise du Gaec Lagautrière à Villard, a décroché le 1er prix dans la catégorie des génisses pleines de moins de 32 mois. Cette vache a déjà été primée en septembre au concours nationale de la race limousine.