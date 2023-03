Salon de l'Agriculture : deux médailles d'or pour la Creuse !

La Creuse s'offre des médailles d'or ! La première, dans la catégorie des génisses pleines de moins de 32 mois, la vache Ricorée de Jérémy Lagautrière est arrivée en tête de la compétition. L'aboutissement de plusieurs années de travail et de sélection génétique pour l'éleveur de Saint-Sulpice-le-Dunois. C'est son premier prix, pour sa troisième participation au Salon de l'agriculture.

ⓘ Publicité

loading

"Je suis très ému, mon grand-père aurait été fier de moi, témoigne Jérémy Lagautrière. On n'a pas de weekend, on ne fait que ça, on est tout le temps dedans. Et aujourd'hui la récompense est là. C'est comme gagner la ligue des champions !"

La deuxième médaille d'or a récompensé Rose, dans la catégorie femelle de moins de 3 ans et huit mois. Elle appartient au GAEC Lagautrière, basé à Villard.