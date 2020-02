Salon de l'agriculture : une vache morbihannaise triplement médaillée

Une vache bretonne a brillé au salon de l'agriculture 2020, c'est une laitière de la race Prim'Holstein élevée au GAEC du Bon Vent à Locqueltas dans le Morbihan. L'animal est médaillé d'or dans trois catégories : Réserve Jeune Noire, Femelles 2e lactation et meilleure mamelle jeune noire.

Le GAEC du bon Vent à Locqueltas dans le Morbihan aura tout raflé cette année au Salon de l'Agriculture. Leur vache laitière de la race Prim'Holstein a remporté ce lundi 24 février trois médailles d'or lors de la grande messe annuelle de l'agriculture.

Primée à trois reprises au concours général agricole, Du Bon Vent Lorca, la jeune vache de 4 ans d'origine néerlandaise est championne Réserve Jeune Noire, meilleures mamelle Jeune Noire et première dans la catégorie Femelle en 2e lactation.

"C'est beaucoup de travail", Arthur Le Blevec, éleveur de la championne

Pour obtenir un tel résultat, les éleveurs du GAEC du Bon Vent ont bichonné leur vache depuis plusieurs semaines :"elle est à part des autres animaux depuis un mois et demi on a beaucoup travaillé avec elle. Elle avait trois repas par jour, un seau de maïs par repas avec de l'aliment et sinon du foin toute la journée", raconte Arthur Le Blevec, l'un des éleveurs.

C'est notamment la qualité du système mammaire de la vache qui l'a hissée au premier plan du concours agricole. - Prim'Holstein France

Pour se hisser au sommet des vaches Prim'Holstein cette année, du Bon Vent Lorca a fait la différence sur plusieurs points :"son système mammaire est irréprochable, c'est une vache qui est grande, elle a un super bassin, sa ligne de dos est parfaite et puis elle a de très bonne pattes".

Cette belle triple-récompense est une véritable fierté pour les éleveurs morbihannais qui se réjouissent que le travail paye :"c'est beaucoup de travail, il faut la laver deux fois par semaine et la tondre pour qu'elle ait un beau poil donc c'est un bonheur de voir que le travail est récompensé", poursuit Arthur Le Blevec.

Le Salon de l'agriculture 2020, ouvert depuis le 22 février, se termine le 1er mars.