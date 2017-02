Salon de l'agriculture : une véritable "ambassade du Cantal" à Paris

Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi Porte de Versailles à Paris. L'occasion pour le Cantal de s'exposer en grand.

620 000 visiteurs attendus sur dix jours : c'est l'occasion ou jamais d'être vu pour le Cantal qui met le paquet cette année. Pour la première fois le Département et le comité interprofessionnel des fromages, Cantal et Salers, ont décidé de s'unir pour s'offrir 270 m² de surface, soit le plus grand stand porté par un département.

Encore en plein montage à la veille de l'ouverture, Bruno Avignon, directeur général de Cantal Destination, l'agence de promotion du département, décrit les lieux : "On un espace restaurant, comme chaque année, de plus de 200 m² qui va servir entre 8 et 10 000 repas pendant toute la durée du salon." Soit trois à quatre services de 200 personnes chaque jour, on vous laisse imaginer les kilos de truffade qui vont s'écouler... Le Cantal dispose aussi d'un espace de promotion du territoire qui cette année va donc inclure le fromage : "Ce nouveau stand de 60 m² est donc aménagé avec une fromagerie", lieu où l'on pourra donc déguster et acheter Cantal et Salers. Ajoutez à cela une partie tourisme où les visiteurs pourront carrément voyager grâce à des casques de réalité virtuelle.

La partie "fromagerie" du stand Cantal au Salon de l'agriculture. - Cantal Destination

Un coût partagé public - privé

Evidemment tout cela a un prix : 180 000 euros partagés entre le Département du Cantal et ses partenaires privés. Difficile de mesurer ensuite les retombées mais pour Bruno Avignon, il reste essentiel de proposer cet espace, ne serait-ce que pour la "diaspora cantalienne de Paris" qui l'utilise pour ses rendez-vous professionnels telle une "petite ambassade".

Les Cantaliens sont aussi présents dans la section élevage du Salon avec un stand dédié à la vache Salers et le concours de la race qui aura lieu mercredi 1er mars. Au rayon fromages auvergnats, l'AOP Saint-Nectaire est également présente pour la troisième année consécutive.