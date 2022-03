Salon de l'agriculture : vitamines, oligo-éléments... les bienfaits des algues bretonnes dans l'assiette

"Comme une patate à faire rissoler, on le jette dans une poêle chaude pendant cinq minutes et vous avez un résultat croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur." Dans les allées du salon de l'agriculture, sur le stand de l'association des Côtes-d'Armor "Merci les algues", le duo de Zalg présente ses dés d'algues. Après s'être lancés il y a un an, les deux entrepreneurs originaires de Vannes entendent développer un marché encore peu présent en Bretagne. Pourtant, la région est la première productrice d'algues en France.

Souvent utilisées dans les régimes minceur

"Il y a un réel frémissement sur les algues. On les voit de plus en plus travaillées, notamment par des chefs, ou dans des émissions comme Top Chef. Les Japonaises en consomment jusqu'à huit kg par an et par personne. En France, on est encore aux balbutiements alors qu'on a une réserve, une biomasse qui est disponible sous nos pieds !", explique Tanguy Gestin, co-fondateur de Zalg.

Tanguy Gestin (à gauche) et Vincent Lacaze (à droite) de Zalg ont lancé Io’Dé, la macro-algue à poêler. © Radio France - Maxime Glorieux

En accompagnement d'une viande, d'un poisson ou dans une poêlée de légumes, les dés d'algues à cuire sont très bons pour la santé selon les deux Vannetais. "Elles sont riches en iode, en oligo-éléments et en vitamines. Un autre avantage de l'algue, c'est qu'elle procure un sentiment de satiété qui vient très rapidement et qui est souvent utilisé dans des régimes minceur", ajoute Vincent Lacaze, l'autre moitié de Zalg.

Bientôt en tranches dans des burgers ?

Il faudra attendre la fin de l'année 2022 pour trouver les dés d'algues "Io'Dé" en magasin, mais les deux entrepreneurs travaillent déjà avec des restaurateurs dans les environs de Vannes. "On a pas mal de réflexions, sur d'autres applications, dans des galettes, des tranches assez fines qui pourraient être dans des burgers, dans des sandwichs."

Edmond Martin utilise les algues dans son exploitation depuis trois ans. © Radio France - Maxime Glorieux

Zalg est l'un des nombreux projets accompagnés par l'association "Merci les algues", dont le siège est situé à Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, au sud de Loudéac, à la frontière entre les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Elle défend une utilisation des algues dans l'assiette, mais aussi comme complément alimentaire pour les animaux d'élevage. "C'est du préventif plutôt que du curatif", souligne Edmond Martin, qui tient avec son frère Le Clos du Moulin à Mauron, au nord de Ploërmel dans le Morbihan.

Pour renforcer les défenses immunitaires des animaux

Cet éleveur de volailles bretonnes fait appel aux produits certifiés par l'association et par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'INRA) depuis trois ans. "L'apport d'algues améliore les défenses immunitaires des volailles de façon à ne plus utiliser d'antibiotiques, explique Edmond Martin. Quand ce sont des poussins, on utilise des produits liquides et à partir de la cinquième et sixième semaine, c'est sous forme de poudre, de façon à renforcer les défenses immunitaires et leur donner une bonne santé."