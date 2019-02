Châteauroux : les femmes à l'honneur pour ce 23ème Salon de la pêche

Ce dimanche 10 février, c'est le dernier jour pour vous rendre au Salon de la pêche de Châteauroux. Piscines à silures, simulateur de pêche... Le salon s'est installé depuis ce vendredi 8 février au parc des expositions de Belle-Isle. Il y a une centaine d'exposants pour cette 23ème édition, et notamment des femmes. Elles sont de plus en nombreuses à s'y mettre.

Un stand est par exemple tenue par Céline Lessueur. Elle est connue dans le milieu de la pêche à Châteauroux, elle est surnommée "Cacouette". Elle pêche encore aujourd'hui avec son père mais la première fois, à trois ans, elle y est allée toute seule, comme une grande :

Ce jour-là, "Cacouette" a réussi à attraper un poisson, et depuis 40 ans, elle s'entraîne dans toute la France, et même à Singapour ou au Canada.

Toutes ces années sont retracées en photos, accrochées partout sur le stand qu'elle tient au Salon de la pêche. Il y a par exemple sa plus belle prise : un silure pêché à bord d'un siège flottant, un "floattube" sur la Côte d'Azur. Ce poisson l'a traînée sur près d'un kilomètre, le combat a duré 45 minutes. C'est "Cacouette" qui l'a emporté sur ce silure d'1,96 m.

Sa copine Célia était là ce jour-là. Elle a été impressionnée. Les autres pêcheurs aussi, ils ne s'attendaient pas à une telle performance. "Même si elle fait des carabistouilles c'est-à-dire qu'il y a toujours un seau qui tombe, elle est à deux doigts de tomber du bateau mais à côté de cela, elle prend du poisson", estime Célia.

"Cacouette" transmet ses techniques aux plus jeunes. Elle veut surtout montrer que les femmes, elles aussi, savent très bien pêcher.

C'est parfois difficile car, selon elle, le monde de la pêche est un monde assez masculin. L'association "Fishing Pluri'Elles", a donc été fondée il y a cinq ans. Elle veut donner plus de place aux femmes. "Cacouette" fait d'ailleurs partie de cette association. Elle a elle-même été confrontée à ce sexisme :

On m'a dit "Retourne à tes gamelles". Je répondais à ces hommes : "Vous avez une paire de *ouilles et nous, on a une paire de collines, donc on fait bien la paire!""