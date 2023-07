Salon des Vins : à Chahaignes, le Jasnières chouchou du public

Comme chaque année, le Salon des Vins de France a lieu à Chahaignes. Des producteurs sont venus de loin pour présenter leurs crûs : Charente-Maritime, Gers, Alsace... Mais certains sont chez eux, comme les producteurs de la Vallée du Loir, qui viennent faire déguster des Coteaux du Loir, du Vendômois ou du Jasnières, le chouchou du public.

ⓘ Publicité

Le Jasnières, chouchou du public

Dans les allées du salon, entre les vignerons et les stands de grillades, Paulette déambule et elle ne passe pas inaperçue dans sa longue robe noire : "C'est du velours de chez Dior. C'est du beau velours, mais elle fait dix kilos. C'est bien l'hiver, mais l'été c'est un peu chaud..." Sans parler du Chapeau rouge et de la grande médaille sur sa poitrine, à 76 ans, elle appartient à la Confrérie des Chevaliers de la Puette et du Franc-Pinot qui représente les vins de la vallée du Loir. Parmi eux, elle a un chouchou : "le Jasnières, ce célèbre vin que Henri IV appréciait beaucoup! Ce sont des coteaux secs, un peu pierreux, qui se dévoilent avec le soleil"

Paulette n'est pas la seule à l'apprécier. Wim est belge et il vient chaque année en Sarthe et repart toujours avec des caisses de Jasnières dans son coffre. : "c'est un vin très agréable, à déguster avec des amis !"

Il a d'ailleurs ramené son ami Jacques, un sarthois, qui ne connaissait pas le salon ! Un comble pour lui qui ne consomme que du vin local : "on ne peut plus se payer de Bourgogne de toute façon !" s'exclame-t-il en rigolant, "mais au final qu'importe, à 100 km autour, on a tout ce qu'il faut ! On a de la chance d'avoir énormément de choix dans cette région, et ils sont accessibles".

loading

Côté producteurs, une année difficile

Les vignerons profitent du salon pour écouler leurs bouteilles, des bouteilles âprement négociées alors que les prix ont connu une inflation sans précédent cette année. Certains n'étaient pas sûrs de pouvoir mettre en bouteille toute leur cuvée 2022. Mais au final, même lorsqu'ils ont pu trouver un flacon pour leur vin, mais ils ont dû augmenter leurs prix comme en témoigne Dorothé Gigoux, vigneronne à La Charte-sur-le-Loir : "tout augmente, que ce soit le verre, le carton, la matière première, les bouchons et tout. Donc oui, forcément, on augmente aussi un peu nos vins. Dans l'ensemble, les clients sont plutôt conciliants et comprennent très bien que tout augmente. Donc il y a un moment donné, il faut bien qu'on augmente aussi nos produits. Mais, la qualité du vin est là."