Ce jeudi 20 et ce vendredi 21 septembre se tient à Dijon le deuxième salon Food Use Tech au palais des congrès de Dijon, un événement dédié aux nouvelles technologies tournées vers l'alimentation. Parmi elles, une application pour repérer tous les additifs présents dans les produits courants.

Dijon, France

Dans les raviolis il y a des pâtes, de la viande et des tomates, mais dans ceux que vous trouvez en boite de conserve il y a aussi l'E14XX qui est une catégorie d'amidons modifiés. Si tous ces ingrédients sont inscrits sur les boites, il est parfois difficile de s'y retrouver, l'application ScanUp vous aide vous y retrouver grâce à une simple application sur votre smartphone. Elle fait partie des innovations présentées ces 20 et 21 septembre au salon Food Use Tech au Palais des Congrès de Dijon.

Rendez-vous incontournable de @LaFoodTech, #FoodUseTech rassemblera les 20 et 21 septembre à #Dijon les acteurs de l’écosystème autour des usages des nouvelles technologies. Un événement auquel vous pourrez nous retrouver stand C1 !@toasterlab@VitagoraGNS#FoodTech#Startupspic.twitter.com/qIxet1L34W — ScanUp (@ScanUp_Fr) September 18, 2018

L'application ScanUp a été lancée début septembre mais elle est déjà disponible sur téléphone portables. Nous avons pu la tester dans un supermarché dijonnais. Son fonctionnement est simple : vous scannez avec l'objectif de votre smartphone le code-barre du produit dont vous voulez connaître la composition, une fois que l'application l'a reconnu, elle vous présente une fiche qui informe sur les additifs, et donne une note au produit en fonction de son degré de transformation. Comme pour les réfrigérateurs ou les maisons, le produit est classé de A à E, A s'il est parfaitement naturel, E s'il est particulièrement transformé.

Des soupes pour les agents du RAID

La Food Use Tech s'aventure aussi dans l'alimentation de demain, avec Vitaline, une "jeune pousse" qui propose des plats hyper nutritifs dans un format réduits, ils parlent de la "nutrition optimisée". Entendez de repas à boire : fruits, légumes, céréales, qui sont réduits en poudre, et qu'il faut réhydrater, à l'image de la nourriture utilisée par les spationautes. Cette entreprise créée en 2015 vient de signer un partenariat avec le RAID pour nourrir ses équipiers en intervention.