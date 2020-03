Dans le sud du Calvados, le cri d'alarme des agriculteurs face aux sangliers

Depuis un an, des agriculteurs de le Gast, au sud de Saint-Sever dans le Calvados, réclament des mesures pour réguler la population de sangliers dans les environs. Il y a trop peu de battues administratives dans le secteur et leurs champs, parcelles et récoltes subissent des dommages considérables.

Criblés de trous, de bosses, et jonchés de mottes de terre : les champs de Le Gast ressemblent plus à un no man's land qu'à de verdoyants pâturages. Dans cette petite commune au sud de Saint-Sever, à la frontière entre le Calvados et la Manche, les sangliers prolifèrent depuis quelques années, et causent de nombreux dégâts sur les cultures. Les agriculteurs sont à bout, lassés par les coûts et le travail de remise en état systématique.

Des dizaines d'hectares régulièrement détruits

Romain Dodard est éleveur laitier et céréalier, et il possède des terres où il fait paître ses vaches ou pousser son blé, à proximité des bois. Un emplacement très exposé, où vivent de très nombreux sangliers. À chaque semence, l'agriculteur retrouve ses champs retournés : "c'est décevant forcément, parce que c'est du travail dans le vide. C'est fatigant, à la récolte il n'y aura rien, il n'y aura pas grand chose en termes de rendements".

C'est décourageant, on ne sait plus comment faire - Jean-Luc Bazin, éleveur

Même chose pour Jean-Luc Bazin, qui élève des vaches laitières : "pour moi ça va devenir très compliqué, j'ai 70 hectares de terrain sur Le Gast, et j'ai _15 hectares de prairie inexploitables_. Si on rajoute à tout ça la sécheresse de l'année dernière, je me demande comment je vais faire pour nourrir mes bêtes et faire mes stocks. C'est désolant, c'est décourageant, on ne sait plus comment faire".

Des dizaines d'hectares rendus inutilisables après le passage des sangliers © Radio France - Flore Catala

Une seule battue par an

Les agriculteurs poussent un cri d'alarme et demandent plus de régulation dans leur zone. Depuis un an, une seule battue administrative a été organisée dans les bois alentours. Une mesure bien trop faible pour réguler le sanglier. Pourtant, la Fédération départementale des chasseurs du Calvados est loin d'être réticente à aider les agriculteurs, à qui elle verse des indemnités chaque année plus importantes pour compenser les dégâts causés par les sangliers.

Dans ces conditions, plus rien ne peut repousser. © Radio France - Flore Catala

En février 2019, elle a signé avec des syndicats agricoles (FDSEA et JA) une convention pour limiter la prolifération de sangliers dans le département. Un an après, les limites de cet accord se font bien ressentir à Le Gast.

Si ça continue comme ça, je vais arrêter, parce que c'est plus possible de travailler - Joël Jegou, agriculteur

La situation est telle que Joël Jegou, agriculteur à Champ-du-Boult, une commune voisine, a songé un temps passer son permis de chasse, pour lui-même se charger des sangliers dévastateurs. Mais après plusieurs échecs, il a fini par renoncer. Pour lui, les indemnités versées par la Fédération des chasseurs ne sont pas suffisantes. Sur les derniers mois, les dégâts lui ont coûté 14 000 euros, et il n'en a touché que 700 d'indemnités. "Si ça continue comme ça, moi je pense arrêter totalement parce que c'est plus possible de travailler" admet-il, dépité. "J'ai encore trois ans jusqu'à la retraite, mais je ne sais pas si je vais tenir".

Les agriculteurs demandent plus de moyens pour permettre de mieux réguler la prolifération de sangliers © Radio France - Flore Catala

Le problème vient aussi et surtout des bois alentours, domaines privés appartenant à un riche propriétaire, peu enclin à ce que l'on chasse sur ses terres. Dans ces conditions, établir des battues administratives régulières, "au moins deux ou trois par an" comme le demandent les agriculteurs, devient plus compliqué.