Sans Salon de l'Agriculture, une année 2021 un peu triste pour les Macke

Dans ce grand hangar construit l'an dernier, les 100 rouges flamandes, dont 50 vaches laitières, de l'élevage des Macke, n'iront pas au Salon de l'Agriculture cette année. Enfin l'une d'entre elles, choisie pour représenter le cheptel. Pour Dominique Macke, propriétaire de la Ferme du Coucou avec sa femme Édith et son fils Émile-Henri, l'annulation du salon cette année en raison de la crise sanitaire, c'est forcément un crève-cœur : "C'est ce contact avec les collègues éleveurs, avec le grand public et avec nos élus qui passe à la trappe".

Le lait de l'élevage des Macke sert à faire du fromage mais aussi des gaufres et le salon de l'agriculture, "c'est un moment de communication avec nos consommateurs", explique Dominque Macke. La viande issue de leurs vaches, est aussi "servie dans les restaurants".

L'une des rouges flamandes des Macke, "Filouse", était en photo sur l'affiche officielle du salon en 2015 © Radio France - Florent Vautier

D'autant que 2021 aurait dû être une année particulière pour le fils des Macke, Émile-Henri, associé avec ses parents de l'élevage depuis un an. Ce salon de l'agriculture annulé aurait dû être son premier : "Ça fait plus de 15 ans que j'y vais comme aide familiale et parce que c'est la récompense de l'année, d'aller au salon et de revoir les copains". Car oui, le Salon de l'Agriculture pour les éleveurs c'est aussi un peu un moment de fête. "Je ne vois pas grand monde qui peut retrouver des amis sans faire la fête", assure Dominique Macke.

Les Macke, espèrent revenir en 2022, en ayant pourquoi pas une de leurs rouges flamandes sur l'affiche officielle du salon, comme "Filouse", en 2015.