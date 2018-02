Deux-Sèvres, France

Le ministère de l'Agriculture a présenté ce mardi la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, si toutefois elle est acceptée par la Commission européenne. France Info a eu accès à cette carte et détaille l'entrée de 4.900 communes françaises, et la sortie de 1.380 communes. En tout, 14.100 communes se trouvent sur cette nouvelle carte, contre 10.500 sur l'ancienne, qui date de 1976.

Sans surprise le département des Deux-Sèvres est quasiment exclu

1 137 agriculteurs des Deux-Sèvres touchent actuellement les aides accordées dans le cadre des zones défavorisées. Dans la nouvelle mouture, le nombre d'agriculteurs bénéficiaire passe au plan national de 53.000 à 60.000. Ceux qui sortiront du dispositif continueront à percevoir 80% de l'aide en 2019 et 20% en 2020. Dans les Deux-Sèvres , les agriculteurs manifestent leur désarroi depuis plusieurs semaines. Pour beaucoup, cette aide européenne représente la moitié de leur revenu et ils sont nombreux à déclarer qu'ils n'auront pas d'autres choix que de mettre la clé sous la porte si aucune compensation n'est mise en place. Les acteurs agricoles n'avaient guère de précisions hier soir mais une poche pourrait encore bénéficier des aides dans le nord du département, dans le secteur d'Argentonnay et de Saint-Varentais sans que l'on sache le nom des communes concernées précisément.

Les syndicats prennent acte

Les deux principaux syndicats n'ont pas tardé à réagir hier dans la soirée et dans un communiqué commun ils dénoncent : "une nouvelle carte incohérente et loin d'être achevée ".