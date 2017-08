Saône : pourquoi cette passion pour le silure ?

En début de semaine, un pêcheur beaunois a tiré de l'eau un énorme specimen de silure de plus de deux mètres. Ce poisson, le plus gros qui puisse exister en Bourgogne, fascine et dégoûte à la fois. Mais pourquoi fait-il tant parler de lui ? Nous avons tenté de comprendre.

Les derniers jours de soleil avant la rentrée, c'est l'occasion de retourner se baigner dans les lacs et les rivières. Mais vous n'êtes probablement pas seul dans l'eau... La Saône abrite nombre d'espèces dont une qui fait beaucoup parler d'elle : le silure. Sorte de gros poisson-chat, il peut facilement dépasser les 2 mètres de long. C'est un peu notre monstre du Loch Ness à nous. Le silure fascine et dégoûte à la fois. Mais les pêcheurs, comme Laurent Joiginer, le traquent comme le Graal.

"C'est un poisson de combat !"

"Prendre un gros poisson comme ça, c'est le top, c'est le pied !" Pêcheur depuis 40 ans près de Saint-Jean-de-Losne, il ne tarit pas d'éloges sur ce géant d'eaux douces. La pêche au silure est une véritable compétition.

"C'est à celui qui prendra le plus gros poisson. Et le but, bien sûr, c'est de prendre une photo pour la partager - grâce aux réseaux sociaux, ça va vite. Puis on relâche la prise sans la tuer. C'est le principe de la pêche sportive : le plaisir avant tout."

Et quand on parle de sport, ce n'est pas une figure de style. Car le silure ne se laisse pas avoir facilement.

"C'est un poisson de combat ! Moi je l'appelle le taureau dans l'arène. C'es très dur de remonter un silure, il met des coups de tête, il se débat. C'est très violent. Après 30 minutes de bataille, on a mal partout, aux bras, aux triceps, aux dorsaux..." Laurent y a d'ailleurs déjà laissé plusieurs cannes à pêche.

Un carnassier opportuniste

La taille imposante de l'animal, c'est de l'or pour les pêcheurs, mais un véritable fléau pour les défenseurs de la biodiversité, qui assimilent le silure à un nuisible (même s'il n'est pas officiellement répertorié comme tel), l'accusant de dévorer toutes les autres espèces sur son passage. Laurent Joignier le voit plutôt d'un oeil sympathique.

"Pour moi, c'est plutôt une truie au fond de l'eau. C'est un omnivore, il mange de tout, et c'est un opportuniste. Il va prendre ce qui passe."

S'il peut lui arriver de manger des pommes de terres (utilisées comme appât par les carpistes), le silure est un carnassier. Son menu inclut donc du poisson, des batraciens, et parfois des canards... Ce qui amène forcément à se poser la question : l'homme risque-t-il de se faire attaquer ?

"Il pourrait manger un petit chien"

Aucun risque pour Laurent : "Ils ont plus peur de nous que l'inverse !" Rappelons qu'en 2013, une adolescente avait été mordue par un silure dans le Doubs, qui lui avait laissé des éraflures à la cheville (les silures ont des petites dents râpeuses mais pas pointues). "Ce cas-là était particulier. A cette période de l'année, les silures se reproduisent et ils jeûnent. Ils sont donc plus agressifs. Et la jeune fille avait marché en plein dessus."

Pas de risque pour l'homme, a priori. En revanche, il se montre plus réservé pour nos animaux de compagnie.

"Honnêtement, ça se pourrait. Il pourrait manger un petit chien, genre teckel ou chihuahua qui traverserait la Saône. Un silure en chasse de deux mètres... Il le goberait comme un petit canard." Mais, ajoute-t-il, "il y a peu de chances qu'un tout petit chien se retrouve à nager au milieu de la rivière."

En somme pour notre pêcheur, loin de l'image terrifiante qu'ils véhiculent, les silures sont juste de gentils géants très gourmands, qui pâtissent d'une mauvaise presse. Le dernier en date a été pêché mardi. Il mesurait tout de même 2,22 mètres de long.