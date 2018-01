Sartène, France

Un parcours de golf, en 18 trous, au cœur de 94 hectares de terres agricoles familiales. Ce projet est celui présenté au conseil municipal de Sartène. Il est porté par Albert Mosconi, viticulteur à Tizzano, en partenariat avec l’université de Corse. Ce projet se veut « écoresponsable ». Il privilégiera l’autonomie énergétique et les ressources en eau. Cet agri-golf permettra aussi et surtout de valoriser les produits cultivés sur le site (vigne, oliviers, produits aromatiques), et de favoriser les circuits courts. Un projet qui, si tout se passe bien, devrait voir le jour en 2021.

Un projet important pour Sartène ?

Ce projet d’agri-golf est ambitieux tant sur le plan économique qu’environnemental. Il est important pour la commune de Sartène. C’est en tout cas ce qu’indique son maire, Paul Quilichini : « il correspond à tout ce que nous défendons aujourd’hui, c’est-à-dire le développement touristique, l'emploi, la défense de l’environnement, la maitrise des ressources. Tout cela ne peut être que bénéfique » conclut le premier magistrat de Sartène.

Un projet que n’a pas voté l’opposition communiste (non-participation au vote), le considérant comme prématuré avant l’élaboration du PLU. « Nous n’avons pas suffisamment d’éléments et nous voulons avoir des assurances et des avis, dont ceux notamment de la chambre d’agriculture ou de l’assemblée de Corse » précise Nicolas Alaris. La majorité municipale, elle, a émis un avis favorable.

Un projet autonome en eau et énergie

Le projet d’Albert Mosconi se veut « écoresponsable ». Monté en partenariat avec l’université de Corse, cet agri-golf sera autonome d’un point de vue énergétique et hydraulique.