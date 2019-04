Sarthe : à Piacé, un magasin de coopérative pour faire ses courses directement à la ferme

Piacé, France

Quelques heures après l'ouverture, certains rayons étaient déjà dévalisé. Le Magasin à la Ferme qui a pris ses quartiers sur l'exploitation agricole de la SCEA Denieul, à Piacé dans le nord Sarthe, trouve un succès certain auprès des habitants des communes voisines.

La coopérative, seul moyen de diversifier l'offre

"En faisant partie de la coopérative Coop chez vous, ça nous permet de proposer des produits d'autres éleveurs ou agriculteurs de l'ouest de la France et d'étendre nos gammes, explique Vincent Denieul. Aujourd'hui, _les gens veulent du circuit court mais sans devoir faire quatre ou cinq exploitations pour tout acheter !_". Dans les frigos du magasin : des produits locaux Sarthois comme "du vin, de l'huile ou encore des légumes que l'on vend pour d'autres agriculteurs", précise Vincent Denieul, mais aussi des viandes (poulet, porc, bœuf, agneau) livrées par des dizaines de fermes faisant partie de la coopérative, dans tout le grand ouest de la France.

Des vins, huiles et légumes de producteurs sarthois côtoient les viandes issues des fermes membres de la coopérative dans l'ouest de la France © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"On a des critères de produits made in France, sans conservateurs et sans colorants", ajoute-t-il. Les gens qui achètent des saucisses de porc élevés sans antibiotique, même si elles sont fabriquées par un autre éleveur d'Angers ou du Havre, c'est la même méthode !". Les dates limites de consommation sont donc courtes, "ça demande une gestion des stocks délicates", précise sa femme Emilie. A la caisse, elle remet aux premiers clients les formulaires pour qu'ils puissent passer commande par la suite, pour affiner les quantités livrées depuis les différentes fermes de la coopérative.

Une alternative de proximité aux supermarchés et boucheries

Se fournir directement auprès des producteurs, c'est précisément pour cela que Ludovic a fait le déplacement depuis Juillé, une commune voisine. "D'habitude je vais dans les grandes surfaces ou les boucheries de mon secteur en faisant attention à la provenance de la viande, explique-t-il, mais les tarifs sont moins élevés ici". "L'origine, la date de consommation, tout est écrit en grand sur les emballages alors qu'il faut des loupes dans les supermarchés, s'exclame Marcel, ex-agriculteur. _On identifie de suite la provenance et ça permet de faire vivre des gars du coin !_".

Le magasin à la Ferme est installé directement sur l'élevage de porcs de la SCEA Denieul à Piacé © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"C'est aussi un atout pour la proximité, ça crée du lien", estime Marcel. "Il y a effectivement l'aspect social, renchérit Vincent Denieul, le fait d'avoir le contact avec le consommateur ! On est fiers de la façon dont sont fabriqués nos produits, et _on peut répondre aux interrogations des clients sur les méthodes d'élevage_, on efface certaines idées mal perçues".