Cette exploitation sarthoise cherche encore 30 personnes pour la cueillette des pommes

Après le manque de soleil, c'est le manque de main d'œuvre qui se fait sentir. La cueillette des pommes devraient commencer la semaine prochaine et les effectifs ne sont toujours pas au complet. C'est le cas à la maison Leroy, du côté de Oizé, où 30 places sont encore à pourvoir.

Une récolte tardive

Le gel puis l'été plus froid que d'habitude a retardé le début de la récolte. "L'année dernière on a commencé le 12 août, cette année on mise sur le 6 septembre", explique Pierre Leroy, co-gérant de l'exploitation. Conséquence : les étudiants, présents d'ordinaire les premières semaines, ne sont pas là. "Ils auront repris les cours avant que nous on commence."

Une pénurie depuis plusieurs années

Mais ce manque demain d'oeuvre s'inscrit dans la durée. "Les métiers de l'agriculture séduisent de moins en moins. On souffre d'une image de métier difficile, d'un travail physique", analyse Pierre Leroy. Pourtant tout est mis en place pour rendre le travail le moins pénible possible. La récolte est mécanisée. Les fruits sont décrochés par les cueilleurs puis placés sur un petit train. Cela permet aussi de manipuler le moins possible de le fruit qui est fragile, détaille Aude Kandaperry, responsable culture de l'exploitation.

"Depuis plusieurs année, on a _une disponibilité en main d'œuvre qui se raréfie_", explique-t-elle. Si l'exploitation, proche du Mans, bénéficie de la proximité avec la ville, la situation est pire pour le verger près de La Flèche. "L'année dernière, avec le Covid, plusieurs entreprises avaient fermés ou mis en chômage partiel, donc on avait beaucoup de demandes." 2020, décidément une année exceptionnelle.

Chaque année, l'exploitation organise des journées de recrutements. L'année dernière, 40 personnes s'étaient présentées, cette année 5.

Journée de recrutement

Si Aude Kandaperry compte sur les saisonniers retraités, qui viennent plusieurs années de suite et forment les plus jeunes, il faut quand même trouver 30 personnes pour les deux mois. "Les gens peuvent faire une, deux ou trois semaines".

La Maison Leroy organise une journée de recrutement ce mardi 24 août de 9h à 18h sans interruption, sur l'exploitation, lieu-dit Le Chataîgnier, à Oizé. Si vous êtes motivés et dynamique, vous pouvez apporter :