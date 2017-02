Sarthe : les agriculteurs consomment un peu moins de pesticides

La vente des produits phytosanitaires a reculé de 2,7% entre 2014 et 2015, en France selon le ministère de l'agriculture. Mais l’objectif fixé par le gouvernement de moins 50% d’ici 2025 sera difficile à atteindre. La Sarthe ne figure pas parmi les départements les plus consommateurs de pesticides.

Sur ses 140 hectares de cultures céréalières, à Saint-Germain-d'Arcé, près de Château-du-Loir, Eric Loyau n'utilise quasiment plus d'herbicides. Il a remplacé ces produits par d'autres techniques qu'il trouve tout aussi efficaces et plus respectueuses de l'environnement. « Je sème mon blé à la volée pour que le terrain soit bien occupé et ainsi faire de la concurrence à l’herbe », explique l’agriculteur. Et il poursuit : « dès que la récolte de céréales est effectuée, je sème plusieurs espèces : faveroles, radis etc… pour éviter que sol soit nu jusqu’au semis du maïs et du tournesol l’année d’après ». Le Sarthois, qui a repris l’exploitation familiale voici douze ans, a aussi modifié l’organisation de la culture de son maïs et de son tournesol : « ces graines se sèment habituellement à en rangs espacés de 75 cm. J’ai réduit mon écartement à 60 cm pour avoir une meilleure couverture du sol et éviter, là aussi, l’enherbement ».

Des doses réduites dans le pulvérisateur

L'agriculteur de 39 ans qui élève aussi des vaches n'utilise quasiment plus d'insecticides. Il a également considérablement diminué sa consommation de fongicides. Pour cela, il sème plusieurs variétés d'une même céréale qui se compensent entre elles et évitent ainsi aux maladies de se développer rapidement. Mais paradoxalement, Eric Loyau est plus souvent qu'auparavant sur son tracteur avec son pulvérisateur. « Je vais peut-être passer trois ou quatre fois mais à doses réduites », explique-t-il. « Au total, cela représente moins de produits phytosanitaires qu’il y a dix ans. A l’époque, je passais deux fois mais à pleine dose. Ce qui compte, c’est passer à dose réduite pour aider la plante à se défendre. Je traite différemment ».

ARCHIVE : Les futurs agriculteurs sarthois formés à la réduction des pesticides

Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, c'est aussi réduire les coûts des matières premières. Au final, Eric Loyau assure que son modèle économique fonctionne et que ses rendements ne chutent pas. « On a un lissage car on n’a ni grande hausse ni grande baisse », relève l’agriculteur. « On sait qu’on aura à peu près le même rendement tous les ans, à part pour l’année 2016 qui a été catastrophique pour tout le monde »

Objectif : moins 25% de pesticides d’ici quatre ans

Même si la plupart des 4.000 agriculteurs sarthois fait des efforts pour réduire les pesticides, les objectifs fixés par le gouvernement seront difficiles à atteindre, reconnaît Marc Gendry, conseiller agronomie et productions végétales à la Chambre d'Agriculture de la Sarthe : « diminuer de 20 à 25 % est envisageable sans trop changer les façons de faire. En revanche réduire de 50% à l’horizon 2025, ce sera plus complexe. Il faut du temps pour que chacun change ses pratiques : les agriculteurs mais aussi les consommateurs qui doivent accepter des produits avec quelques défauts ». La Sarthe qui n'est pas un département céréalier mais plutôt une terre de polycultures - élevage ne figure pas parmi les plus gros consommateurs de produits phytosanitaires.