Ruillé-sur-Loir, France

Le dos courbé pendant plusieurs heures, les vendangeurs ramassent grappe de raisin après grappe de raison. Le domaine des Maisons rouges s'étend sur près de neuf hectares de vignes à Ruillé-sur-Loir. Ici, on produit des vins de l'AOC Coteaux-du-Loir et Jasnières. La saison s'annonce excellente, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. "On n'a pas gelé contrairement à l'an dernier. L'année 2017 était quand même bonne, mais là on va exploser des records", se réjouit Adrien Jardin, qui est en train de reprendre le flambeau familial du domaine.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne année. L'année dernière, on avait vendu 17 000 bouteilles. Mais là, on va faire encore mieux"

Le domaine des Maisons Rouges compte près de neuf hectares de vignes © Radio France - Jérôme Collin

La qualité et la quantité au rendez-vous dans la région

Onze personnes sur le domaine sont chargées de ramasser les grappes et de trier le raisin pendant une quinzaine de jours. Le ramassage est 100% manuel. Pas question d'utiliser des machines sur cette exploitation bio. "C'est une année assez solaire, on arrive à 13,5 degrés pour le vin. Les vendangeurs ont pour consigne de prendre les grappes les plus intactes. On en fera un sec. Et puis on repassera après pour prendre les grappes les plus mûres. On en fera de la pourriture noble, un moelleux", précise Adrien Jardin.