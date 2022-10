Sarthe : Quelle différence entre un jus de pomme pressé mécaniquement ou manuellement ?

Entière ou en jus, la pomme était la star de ce dimanche 30 octobre à l'Arche de la nature au Mans. C'était la 25e édition de la fête de la pomme et de la châtaigne. À cette occasion, France Bleu Maine s'est posé cette question : existe-t-il une différence entre un jus de pomme pressé mécaniquement et un jus de pomme pressé manuellement ? La réponse est oui selon Gwenaël Huissier, animateur à la ferme à l'Arche de la nature.

Avec une pelle, il alimente en pommes la machine appelée "cidreuse". "Là, on voit une pression très, très forte sur les pommes ce qui va permettre de tirer le maximum des jus : le premier qui est très sucré et le second qui est moins sucré mais qui va compléter et donner tout le volume de jus disponible", décrit Gwenaël Huissier, animateur à la ferme à l'Arche de la nature.

Face à cette machine, Dièze, une jument percheronne tourne autour d'un piquet pour actionner un mécanisme. Cela permet de broyer les pommes. Les morceaux sont ensuite mis dans une machine : c'est la force des bras qui fait pression sur les fruits pour en extraire le jus. "On récupère aussi le premier jus sucré mais il n'y a pas tout le jus un peu moins sucré sur la fin parce que la pression est moindre", explique Gwenaël Huissier, animateur à la ferme à l'Arche de la nature. Le jus obtenu manuellement est donc plus sucré et plus sirupeux.

Ce dimanche, trois tonnes de pommes ont été pressées pour faire goûter gratuitement au public ces jus pressés de différentes manière.