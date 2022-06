Sarthe : un nouveau service pour remédier au manque de main d'œuvre agricole

Un seul site Internet. Un seul numéro de téléphone. La nouvelle plateforme "Agri Emploi 72" regroupe quatre services déjà existants (ANEF, GED72, service de remplacement sarthois, GEIQ) avec l'objectif affiché de fluidifier, en Sarthe, l'embauche d'employés agricoles pour des remplacements (par exemple suite à un arrêt maladie ou pour les vacances d'un exploitant) ou bien pour des renforts saisonniers (par exemple la moisson ou les semis). En clair : simplifier la vie tant des agriculteurs que des salariés, dans un secteur professionnel en forte tension.

"De la paperasse en moins!"

Fin juin, Pascal Jousse, agriculteur en GAEC à Voivres-lès-Le Mans, a fait appel à ce service pour le remplacement de son associé en arrêt de travail. "J'ai fait ma demande. Le lendemain, j'avais quelqu'un sur mon exploitation", témoigne-t-il. L'arrivée rapide de cet ouvrier agricole a nécessité un seul coup de fil et quasiment zéro démarche administrative, se réjouit l'exploitant déjà très occupé 7j/7j. "On reçoit la facture à la fin du mois. C'est un soulagement d'avoir toutes ces tâches en moins, à commencer par la paperasse", rapporte-t-il.

Ce renfort arrivé au pied-levé, s'appelle Florian Hautreux, 22 ans. Lui aussi témoigne de la souplesse de ce nouveau service. "On m'appelle, on me donne des dates de travail et un lieu. Ils s'occupent de tout. Je n'ai qu'à répondre oui ou non", raconte le jeune homme.

Ouvert aux Sarthois sans expérience du monde agricole

Ce service "Agri Emploi 72" est ouvert à tous les Sarthois en recherche d'emploi, y compris ceux qui n'ont pas d'expérience dans le domaine agricole. Des formations leur sont alors proposées. Il faut dire que les besoins sont immenses : il manque 3.000 employés dans le secteur agricole en région Pays de la Loire, alors que 1.500 jeunes, seulement font des études dans ce domaine.

Ce nouveau service "Agri Emploi 72" dispose d'un site Internet, sur lesquels les besoins en main d'œuvre agricole ont recensés, notamment sous forme de carte, permettant de découvrir les postes à pourvoir au plus près de chez soi.

► Contact : www.agri-emploi72.fr - 02.43.43.68.87