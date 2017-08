Fête du Charolais à Saulieu : une rencontre entre agriculteurs et grand public

Tout le week-end à Saulieu, se tient la 66ème édition de la fête du Charolais. L'occasion pour les professionnels de présenter leurs plus belles bêtes en concours, et pour le public de découvrir le monde agricole.

Ambiance un peu agitée dans l'espace Jean-Bertin, tandis que les éleveurs déchargent leurs bétaillères dans les enclos. Anne-Marie Bondoux et sa famille viennent de Couches, près d'Autun. Ce week-end, ils présenteront 10 génisses charolaises.

"Elles sont un peu nerveuses en descendant du camion. A cause du trajet, et elles ne savent pas où elles atterrissent. Il y a du monde autour, du bruit. Elles sont un peu peureuses. Il faut faire attention, c'est dangereux quand même." C'est vrai que les bovins peuvent peser plus d'une tonne - le poids d'une voiture.

175 bovins charolais évalués

Nullement impressionnés par les bêtes qui s'agitent, les juges, de l'autre côté de l'enclos, commencent à faire leur sélection parmi les 175 bovins. "C'est un bon échantillon, ça !" Cet oeil expert appartient à Louis, 77 ans, bien rompu à l'exercice de notation. Alors que faut-il regarder pour juger une vache ? "La tête, les cornes, les aplombs... Tout ! La beauté de la bête, en fait., affirme-t-il.

Défilé de stars. © Radio France - Lisa Guyenne

Plus surprenant, l'un des critères principaux, c'est... "la qualité de la viande. On regarde au niveau du cuir, de la peau. On tire dessus, et plus c'est fin, plus la viande sera tendre." Serait-ce donc possible de dire avant de la goûter si la viande sera bonne ? "Oui, si on s'y connaît!"

Et l'installation attire déjà du public. Antoine habite dans le coin, il se passionne depuis toujours pour l'élevage. Il espère que la fête du Charolais sera l'occasion de fera découvrir un peu mieux la vie des agriculteurs.

"Le problème, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens que les agriculteurs aiment leur animaux. Ils ont l'amour du métier. De toutes façons, quand on voit la conjoncture, la souffrance des professionnels, c'est évident qu'il faut aimer son métier pour continuer à le faire."

D'ailleurs, ce concours représente un véritable enjeu pour les éleveurs : à la vente, une vache primée rapporte 10 à 15% de plus. "Les décorations, ce n'est pas juste pour faire joli", explique Jean-Michel Cap, le président du comice agricole de Saulieu, organisateur de la fête du Charolais. "Le but est commercial et publicitaire pour les éleveurs. En plus de vendre sa viande plus chère, il pourra afficher sa petite plaque -"Prix de la plus belle génisse, Saulieu 2017"...- et c'est une sorte de gage de qualité."

Une ferme pédagogique pour faire découvrir et sensibiliser

Au-delà des concours entre professionnels, la fête du Charolais propose de nombreuses activités pour le grand public. Soirée dansante samedi soir, démonstration de tonte de moutons, dégustation de côte de boeuf, jeux pour enfants... Et une nouveauté dans cette édition 2017 : la ferme pédagogique. Jean-Michel Cap explique le concept : "On retrace 60 ans de techniques agricoles, avec l'évolution du matériel, mais aussi de notre sécurité sociale... On montre les étapes : en partant de la vache avec son petit veau, on découvre les activités du métier. La paille transformée en fumier, répandu en compost pour produire des céréales qui nourrissent les animaux. C'est toute l'évolution du métier depuis les années 50."

En outre, c'est aussi un moyen de renouer le lien avec le reste de la population : "Les gens, maintenant, ont tendance à s'éloigner du monde agricole. On est là pour se rapprocher du consommateur. Que les gens sachent ce qu'ils mangent, lorsqu'on parle de Charolais, il faut que ça leur parle." Et aussi pour alerter : "En ce moment, l'agriculture, c'est difficile. Les cours baissent depuis 30 ans, les charges augmentent... C'est vraiment dur. On veut aussi sensibiliser les consommateurs sur nos difficultés."

La fête, ce n'est pas que des vaches

Moins médiatisé mais tout aussi important pour les professionnels, le concours de "beauté" des animaux s'adresse aussi aux lapins, poules, oies et autres volailles. De nombreuses races - plus ou moins connues - sont présentées.

"C'est pour mieux entendre, mon enfant" © Radio France - Lisa Guyenne

Tatouey. © Radio France - Lisa Guyenne

Au total, c'est près de 1 000 animaux, tout confondus, que l'on retrouve à la fête. Quant au public, les organisateurs attendent 6 000 à 8 000 personnes. L'entrée est libre.