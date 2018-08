Merville-Franceville-Plage, France

A l'arrière d'un petit véhicule, Baptiste traque le moindre déchet dans le sable. Son sac est déjà bien rempli. "En ce moment, on ramasse pas mal d'emballages en plastique de paquets de cigarettes, des mégots. On essaye de rendre la plage plus propre pour les estivants."

Le chef de plage Romain Vannier ne voulait plus voir tant de papiers et d'emballages. "On en a un peu marre de travailler sur une plage où on a énormément de déchets." Paquets de cigarettes, papiers d'emballage de barres de céréales, de chips, bouts de ficelles... Les détritus sont variés.

C'est lamentable !" Bruno, sauveteur à Merville-Franceville

Bruno est sauveteur depuis 3 ans à Merville-Franceville. Il se désole devant les nombreux déchets présents sur le sable. "Il n'y a pas un mètre carré propre sur la plage. C'est lamentable. On a des belles plages, il y a des poubelles à disposition, il faudrait que les gens mettent leurs détritus dedans."

L'opération nettoyage de la plage a été menée par les sauveteurs et l'école de kite-surf de Merville-Franceville. Une deuxième session devrait être organisée fin août.