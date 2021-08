Savoie : 30 tonnes de reblochons rappelées par précaution

En raison d'une suspicion de contamination à la listeria, 30 tonnes de reblochon ont été rappelées et détruites ces derniers jours par la coopérative fruitière du Val d'Arly, en Savoie.

Trente tonnes de reblochons, fabriqués par la coopérative fruitière du Val d'Arly, à Flumet en Savoie, ont été rappelées et détruites ces derniers jours en raison d'une suspicion de contamination à la listéria.

"Une présence infime de listéria a été détectée début août dans les ateliers de production, des mesures d'assainissement et de désinfection ont été prises et aujourd'hui tout est maîtrisé (...) le retrait des lots a été décidé en amont, en lien avec les services vétérinaires, par mesure de précaution", nous indique-t-on.

La coopérative, qui travaille avec 70 producteurs laitiers et emploie environ 90 salariés, a rappelé et détruit les lots concernés, fondants d'Arly et petits fondants d'Arly, dont une partie avait déjà été envoyé chez des clients. La fromagerie espère pouvoir reprendre la production de reblochons d'ici la fin de la semaine, "une fois que toutes les mesures d'hygiène auront été vérifiées par les services de l'Etat".

La liste des lots concernés

Reblochon (3489450003200; tous les lots, date limite de consommation : du 2/08/2021 au 16/09/2021),

Fondant d’Arly (3760166270064; lots : 311619 ; 311631 ; 311633 ; 311636 ; 311637 ; 311640 ; DLC : du 2/08/2021 au 16/09/2021)

Petit Fondant d’Arly (3760166270378; lots : 311625 et 311716 ; du 2/08/2021 au 16/09/2021)

Un numéro vert a été mis en place pour les consommateurs : le 0.800.945.235