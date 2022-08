Savoie : face à la sécheresse, ce vigneron craint "une perte de 30 à 40%" sur sa récolte

Face à la sécheresse et au manque d'eau, les 6,5 hectares de vignes de Mathieu Richel à Saint-Baldoph en Savoie tirent la langue.

"Ces feuilles-là sont déjà repliées, car elles ont pris trop de soleil. Si on regarde les raisins, ils vont arrêter de grossir. On a des branches qui ont déjà séché, des feuilles mortes."

"Ces grains-là vont flétrir et ne donner aucun jus. D'ailleurs si vous les écrasez, rien n'en sort." - Mathieu Richel, vigneron

C'est la première fois que Mathieu Richel voit ses vignes souffrir autant du manque d'eau : "la vigne se met en arrêt végétatif. Le végétal essaye de se protéger, de garder sa survie plutôt que de faire mûrir ses fruits. Ce qu'on voit normalement 'hiver avec le froid, on le connaît maintenant avec la sécheresse."

Des vendanges un mois plus tôt

Conséquence : les premières vendanges se feront fin août. "L'année dernière, on avait commencé le 25 septembre, et là on va commencer la semaine du 22 ou du 27 août. La vigne ne produira pas plus de sucre que ce qu'elle peut en produire." Le problème, c'est qu'il va faire très chaud.

"Les vendanges chaudes, ça veut dire des fermentations qui partent très vite." - Mathieu Richel, vigneron

"Ce sont des levures qui travaillent, et à partir d'un certain degré, elles fermentent plus vite", explique le vigneron. "C'est très compliqué car, entre-temps, on a des étapes de débourbage - enlever les dépôts du jus - et si cela part en fermentation avec le brassage, on ne peut plus l'enlever et ça donne un goût végétal au vin, un peu foin fermenté."

Une perte de 30 à 40%

Si la qualité reste équivalente, la quantité risque de faire défaut. "On estime une perte entre 30 et 40% cette année." Avec surtout, et c'est ce qui l'inquiète, des conséquences à plus long terme. "Il y aura aussi l'impact de la mortalité des cèpes qui étaient trop vieux ou déjà un peu malades. Les dégâts se verront plutôt cet automne ou cet hiver au moment de la taille, pour voir si les bois sont morts intérieurement ou pas."

En attendant, il espère voir enfin arriver la pluie. "Ca sauvera les vignes, ça c'est sûr. Mais pas tout d'un coup, car le sol est tellement dur, comme du béton, que l'eau ne pénétrera pas." Selon lui, il faudrait qu'il tombe au moins 120 millimètres d'eau, étalés sur une semaine.