Savoie : l'enquête sur les loups empoisonnés classée sans suite

L'enquête se termine plus d'un an après les faits. En mars 2021, une dizaine d'animaux sont empoisonnés au carbofuran, un insecticide interdit depuis 2008. Deux loups, un gypaète barbu et son oisillon sont retrouvés morts dans le parc de la Vanoise. Ce mercredi 1er juin, le parquet d'Albertville a annoncé qu'"aucun auteur n'a pu être identifié".

Pendant un an, des gros moyens ont été engagés d'après la procureure d'Albertville Anne Gaches. Des surveillances de nuit ont été organisées et des appareils photo étaient disposés dans le parc national. Des perquisitions ont même été menées dans onze exploitations agricoles de Haute-Maurienne la semaine dernière, mais sans résultat.

La colère des agriculteurs

Cette action judiciaire a provoqué la colère et l'incompréhension chez les agriculteurs. En plus de 30 ans de métier, Michel Mollard, éleveur à Saint-André, n'avait jamais été perquisitionné. "Ils nous ont appelé à 7h15 le matin mais on était déjà en montagne avec les brebis. Il a fallu qu'on redescende à la bergerie."

"Nous on est là pour nourrir la population, et quand on voit ces gens arriver avec leurs gilets pare-balles, on se dit qu'ils nous prennent pour des bandits, c'est quand même pas tout à fait normal ! - Michel Mollard, éleveur à Saint-André"

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) a même adressé un courrier au préfet de Savoie en début de semaine. "C'est inadmissible cette façon de faire", estime René Féchoz, secrétaire général de la FDSEA. "Les éleveurs ont une pression énorme vis-à-vis des attaques de loups qui recommencent de plein fer en ce début de saison. Sur les 11 éleveurs, ils ont quasiment déjà tous été prédatés."

Objectif dissuasion

Du côté de France Nature Environnement, partie civile dans ce dossier, une légère amertume plane, mais cette affaire judiciaire, même sans suite, reste importante. La fédération environnementale espère que cela freinera d'autres envies d'empoisonnement. Son président régional maintient son positionnement : "qui peut détenir un pesticide hormis un agriculteur ? Qui peut avoir envie d'attaquer des loups hors des éleveurs qui veulent protéger leurs troupeaux ?" La question du loup crée des tensions depuis des années chez les agriculteurs.

"C'est important qu'il y ait une réaction judiciaire, même si les perquisitions ont eu lieu un peu tard, ça a peut-être au moins le mérite d'en dissuader certains. - Eric Féraille, le président régional de France Nature Environnement"

Des doses très toxiques avaient été retrouvées lors de l'autopsie des loups, des deux rapaces, des corbeaux, des renards et des chiens. "Ces éléments démontraient que des dépôts d'appâts empoisonnés étaient régulièrement pratiqués", note la procureure Anne Gaches.