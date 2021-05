Savoie : la vigne fait son retour dans le centre-ville d'Aix-les-Bains

Au coeur d'Aix-les-Bains en Savoie, dans la zone artisanale du quartier de Saint-Simond, intercalées entre des entrepôts et une route, se trouvent les vignes de Xavier Jacqueline. Le viticulteur savoyard, installé depuis 1985, possède six hectares de vignes sur Brison-Saint-Innocent, mais début avril, il s'est lancé un défi : cultiver des pieds de vigne en plein centre-ville, comme au siècle dernier.

Si ce passionné a voulu tenter l'expérience dans le jardin de la maison familiale, c'est aussi pour renouer avec les pratiques ancestrales de ses arrière-grands-parents qui, en 1895, cultivaient eux aussi de la vigne à Aix-les-Bains. Dans cette parcelle de 1500 mètres carrés, Xavier Jacqueline a planté 1100 pieds en tout.

Cultiver comme avant

De la préparation de la terre, à sa cultivation, en passant par la récolte, Xavier Jacqueline veut coller à la tradition : "On a cultivé de la moutarde pour redynamiser le sol, c'est un engrais vert que l'on a broyé et enfoui. Ensuite, on a mis douze tonnes de fumier des Bauges à la main, on fera également venir un cheval pour labourer à l'ancienne." Au milieu des vignes se promènent quelques poules, les gardiennes du domaine : "Elles travaillent le sol, elles grattent la terre et nettoient l'herbe : c'est parfait pour les pieds de vigne."

Xavier Jacqueline espère une première récolte en 2023 : "Tout se passera dans la cave de la maison juste à côté, qui a plus de 100 ans. [...] On vinifiera le tout dans des petites jarres, comme à l'époque, pour obtenir un vin atypique. Cela nous tient à coeur." Le viticulteur espère produire environ 1000 litres de vin blanc bio, issus du mélange des six cépages plantés sur sa parcelle.