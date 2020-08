Savoie : les premières vendanges ont deux semaines d'avance

"Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin", un dicton qui fonctionne de moins en moins au fil des années. En pays de Savoie, les vendanges débutent en septembre désormais, voire même plus tôt. Dans le domaine "Xavier Jacqueline", la cuvée 2020 a deux semaines d'avance par rapport à d'habitude.

Une cuvée exceptionnelle

2020, une année décidément pas comme les autres. Justine, la fille de Xavier Jacqueline, propriétaire du domaine, se souvient de la dernière fois qu'elle a vendangé aussi tôt : "C'était en 2003, durant la canicule, les vendanges avaient commencé fin août." Xavier Jacqueline, vigneron et œnologue de profession, commence à avoir l'habitude : "Depuis cinq ans, on a des canicules qui se répètent et c'est une bonne chose pour nous. [...] C'est très bon pour notre raisin, la récolte est magnifique cette année. Elle est saine, avec un beau degré et un bel équilibre sucre/acidité."

Les vendanges commencent deux semaines en avance © Radio France - Paul Tilliez

En 2019, Xavier Jacqueline avait perdu 40% de sa production à cause de la grêle. Cette année, il espère produire 30 000 bouteilles avec ses six hectares de vignes. Et pour ramasser tout ce raisin, 20 vendangeurs sont au travail chaque matin depuis ce mardi.

Des règles sanitaires contre le coronavirus

Dans la baie de Grésine, entre les ceps de vignes de Chardonnay, tous travaillent en plein air, pas besoin de masques, même s'il faut respecter certaines règles sanitaires : "On ne se mélange pas pour boire le café, on se lave les mains précautionneusement et on ne mélange ni notre vendangette ni notre sécateur" sourit Cécile qui vient ici pour la deuxième année. Les vendangeurs ont également signé une décharge auprès de leur employeur pour signaler d'éventuels premiers symptômes.