Savoie : les vendanges commencent sous la chaleur et les viticulteurs doivent s'adapter

Vous avez peut-être déjà remarqué les tracteurs qui commencent à récolter les grappes de raisins dans les vignobles. Elles serviront à produire du vin rouge, du vin blanc, du rosé et même du pétillant. Les grappes récoltées en ce moment, sont les premières de l'année et sont destinées au crémant. Pour ce type de vin, les raisins doivent être cueillis quelques jours avant la maturité.

Beaucoup de vignerons savoyards sont donc déjà à la tâche pour les premières vendanges. C'est notamment le cas des membres de la Cave coopérative de Cruet, près de Montmélian. Elle regroupe 70 producteurs et représente plus de 240 hectares de vignes. Comme chaque année, au début du mois de septembre, les adhérents de cette coopérative se retrouvent pour les vendanges, mais cette année la chaleur tardive rend les choses encore plus difficiles.

Boire de l'eau et travailler le matin

Dans un champs à Saint-Pierre-d'Albigny, Max, 63 ans, ramasse des grappes de raisins. Son travail ? Pousser les feuilles, couper les grappes et les déposer dans un seau. Et ça depuis sept heures du matin. "C'est pas sorcier" sourit l'ancien viticulteur à la retraite. Il faut dire que ce n'est pas sa première vendange et c'est grâce à cette expérience qu'il remarque que certains plants, en particulier les plus jeunes, subissent les fortes chaleurs. "On voit bien que les feuilles sont tombées sur quelques vignes plus récentes. C'est parce qu'elle n'ont pas eu le temps de s'enraciner," explique le sexagénaire.

Pendant les vendanges, Max remarque beaucoup de jeunes vignes asséchées par les fortes chaleurs © Radio France - Brian NICOLAS

Les jeunes plants ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Après plusieurs heures de travail, le t-shirt de Max est trempé de sueur. "Je suis un peu gras alors forcément l'eau sort de partout quand il fait chaud" plaisante-il. Heureusement, David Henriquet, l'un des responsables de la coopérative, a prévu plusieurs bouteilles d'eau pour rafraichir tout le monde. "Elles circulent un peu tout le temps. On a prévu beaucoup d'eau pour éviter que certains ne se déshydratent".

Au total, plus d'une soixantaine de personnes travaillent la matinée dans ses vignes. Un effectif assez élevé mais qui reste indispensable pour assurer la qualité du vin. "Il faut essayer de préserver le raisin de la chaleur sinon il va macérer dans son jus au moment de la récolte" explique-t-il. Avec les températures élevées, David Henriquet est donc obligé de tout terminer dans la matinée. "J'adapte les horaires. Je fais venir tout le monde à 7h et ils travaillent jusqu'à midi". En plus de préserver le vin, le changement d'horaire favorise aussi les ramasseurs qui peuvent ainsi rentrer chez eux avant que les températures ne deviennent trop importantes.

David Henriquet, responsable de la coopérative de Cruet, est satisfait des grappes de raisins récoltés © Radio France - Brian NICOLAS

Bon cru grâce à la chaleur

À l'heure de la récolte, David Henriquet est plutôt soulagé après un début d'année compliqué. "On a eu un mois de mai et de juin particulièrement froid avec de forts épisodes de grêles. Forcément, on avait un peu peur de la récolte de cette année" raconte le responsable de la coopérative.

Heureusement, le mois d'août a été plus chaud et a permis aux raisins d'être exposés au soleil. "Comme on peut le voir, les grains de raisins sont très gros avec beaucoup de jus. C'est le moment idéal pour les récolter et produire un vin prometteur". Il s'estime chanceux : beaucoup de ses confrères, notamment près du massif de la Chartreuse, ont subi de fortes pertes à cause des chutes de grêle en juillet.