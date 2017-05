Savoie : un troupeau de moutons attaqué dans la vallée des Villards

L'horreur au réveil pour ce berger qui venait de monter en alpage. Une vingtaine de ses moutons sont morts, sans doute attaqués par un loup, sans qu'il ne s'en aperçoive dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'attaque s'est déroulée à une cinquantaine de mètres de l'église de Saint-Colomban-des-Villards dans la nuit de jeudi à vendredi. Une vingtaine de brebis et d'agneaux du GAEC de la Fia sont morts, d'autres devront être euthanasiés tant leurs blessures sont importantes. C'est clairement un animal prédateur qui est responsable de cette attaque, sans doute le loup très présent sur le territoire.

« Le loup est un animal très intelligent. Cette fois, il a réussi à faire autant de dégat en une seule nuit alors qu'il y avait : un berger dans la caravane, deux chiens patous à proximité et un parc de nuit !» - Pierre-Yves Bonnivard, maire de Saint-Colomban.

Retirer le loup de la liste des espèces protégées ?

Sur les trente attaques de loups en 2016, vingt-quatre touchaient ce même éleveur du GAEC de la Fia. Pour l'année 2017, ce serait donc la première. Le maire de Saint-Colomban-des-Villards, qui est par ailleurs président fondateur de l’Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales, demande une nouvelle fois le retrait du loup de la liste des espèces protégées : "Ça devient ingérable ! L'année dernière, nous n'avons abattu que deux loups sur le territoire de la commune, ce n'est pas assez ! Quant aux mesures de protections des troupeaux, on se rend compte que plus on en prend, plus il y a d'attaques... C'est un cercle vicieux."