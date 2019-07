Sécheresse 2019 : "J'espère qu'on n'ira pas vers le pire", dit le préfet de la Marne

Châlons-en-Champagne, France

Alors que la sécheresse s'étend en France, le nouvel épisode de canicule annoncé la semaine prochaine pourrait bien aggraver la sécheresse dans la Marne et donner lieu à de nouvelles restrictions d'usage de l'eau. Des restrictions ont déjà été décidées pour les particuliers et les agriculteurs par le préfet de la Marne et la situation est sous surveillance, notamment dans les champs. "Il faut attendre le bilan des récoltes parce que dans les dernières semaines il y a eu quand même de l'eau et de la chaleur, les résultats des moisons sont très contrastés dans le département", souligne Denis Conus, le préfet de la Marne.

Vers de nouvelles restrictions ?

"Il y a encore des choses qui doivent pousser, des choses qui doivent être récoltées, et donc on est extrêmement vigilants : il faudra mieux répartir l'eau en fonction des capacités du territoire et des besoins des cultures, j'espère qu'on ira pas vers le pire", explique encore Denis Conus.

Car même si la situation n'est pas aussi catastrophique que l'an dernier à la même époque, la peur de manquer de fourrage cet été est déjà bien réelle selon Béatrice Moreau, la présidente de la Chambre d'agriculture de la Marne : "les patûres elles sont sèches, vous voyez bien tous vos pelouses déjà jaunes, et les éleveurs pourraient devoir taper dans les stocks de fourrage". Et après les conséquences de la sécheresse record de l'été 2018, des situations existent mais ne sont pas prises.

Une dérogation demandée pour la récolte des jachères

"L'an dernier on a vécu une sécheresse terrible dans le Grand Est, tout le monde s'en souvient, et on a demandé l'autorisation pour que nos éleveurs récoltent leurs jachères et c'est une fin de non recevoir ! on est dans une incompréhension totale", s'insurge Hervé Lapie, président du syndicat FDSEA dans la Marne. De son côté, le préfet de la Marne se dit conscient du problème : "Auvergne Rhône alpes a obtenu une dérogation, nous nous l'avons demandée, et le préfet de la région Grand Est l'a redemandée aussi, j'attends le résultat mais c'est vrai qu'on le souhaite", explique Denis Conus.

Quant aux agriculteurs qui irriguent, leurs quotas ont déjà été diminués de 30 % dans la Marne. Mais seules 3 % des surfaces cultivées sont irrigués dans le département.