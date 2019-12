Presque 12 millions d'euros pour les agriculteurs creusois touchés par la sécheresse

Plus rien à brouter dans les près dés le début de l'été

Département Creuse, France

L'Etat débloque 11,7 millions d'euros pour les agriculteurs creusois touchés par la sécheresse. Tout le département de la Creuse est reconnu en calamité agricole suite au manque de pluviométrie qui nous a frappé durant l'été 2019.

En effet, en septembre, les cours d'eaux ne coulaient quasiment plus. Les réserves souterraines étaient en dessous de tous les niveaux relevés depuis 60 ans.

Tout l'été, les éleveurs ont multiplier les allers-retours pour abreuver leurs animaux © Radio France - Olivier Estran

" C'est insuffisant "

Ce montant est légèrement inférieur à celui débloqué en 2018, alors que la sécheresse a été bien plus sévère.

"Cet argent est le bienvenu, souligne Christian Arvis, président de la section bovine de la FDSEA, mais ce ne sera pas suffisant. Les éleveurs ont du donner du fourrage aux animaux dés le 14 juillet. Aujourd'hui nos trésoreries sont dans le rouge. Nous ne sommes qu'au début de l'hiver, et on ne sait pas si on aura de quoi tenir jusqu'au printemps en terme de fourrage ou d'aliments pour le bétail."

Fin septembre, juste avant le retour de la pluie, le syndicat Jeunes Agriculteurs estimait que la sécheresse coûterait en moyenne 30 mille euros par exploitation.

Les premiers versements devraient arriver autour du 15 février

Si vous êtes agriculteur et que vous souhaitez bénéficier de cet aide, vous devrez faire une télédéclaration à partir du 10 janvier 2020. Les versements sont prévus dès le 15 février 2020.

C'est la deuxième année consécutive, que la Creuse est classée en état de calamité agricole, et c'est la troisième année de sécheresse de suite.