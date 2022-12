Sécheresse 2022 - calamités agricoles : manifestation d'agriculteurs devant la Préfecture du Puy-en-Velay

La Préfecture de Haute-Loire et les représentants des agriculteurs ont fait des relevés pour mesurer l'impact de la sècheresse dans le département. Ils ont évalué les pertes en fourrage à 70% dans les Vallées de la Loire et de l'Allier, à 45% dans les zones Mezenc et Meygal et à 60% dans le reste du département.

Mais la semaine dernière le comité National de Gestion des Risques en Agriculture a publié ses propres estimations (basées sur des cartes). Et elles sont bien différentes. 55%, 31% et 42% de pertes pour chacune des trois zones. Cela représente de 15 à 18% de préjudice en moins. Et donc des aides de l'Etat en moins.

"On a subi un grand coup de rabot sur les taux de perte et donc sur les indemnités sécheresse, soupire Claude Font, président de la FDSEA 43. Ils ont fait une gestion comptable du dossier. Je crois qu'il y a 50 départements qui ont subi la sécheresse cette année. Donc ils ont taillé sur les budgets. Ce n'est pas une gestion au plus près du terrain et au plus près de la réalité de ce que vivent les éleveurs. Mais c'est une gestion comptable de la sécheresse. Et on ne va pas y arriver. Ces taux de perte ont été minimisés par le gouvernement. Donc ça veut dire que ces éleveurs n'auront pas la capacité financière d'acheter de l'alimentation pour le bétail donc ils vont être obligés de se séparer de bêtes pour pouvoir assurer une bonne alimentation de leur troupeau".

Une délégation d'agriculteurs doit être reçue par le Préfet de Haute-Loire.