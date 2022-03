Sécheresse : "On a jamais connu ça" la FDSE 06 évoque une situation inédite

"L'inquiétude est forte" dit d'emblée Jean-Philippe Frère. Un cri du cœur pour celui qui préside le principal syndicat d'agriculteurs dans les Alpes-Maritimes.

"Le déficit en eau est là depuis le mois d'aout l'an dernier, il n'y a pas eu de pluie à l'automne, et le mois de mars a été sec, ce n'est pas "le mois de fous" très pluvieux comme on l'appelait jadis"

Le président de la FDSEA 06 lance un appel à préserver l'eau. Des robinets ne coulent plus dans des élevages azuréens. Les ruisseaux sont à sec et la pluie ne devrait pas arriver avant 15 jours.

Le président de la FDSEA demande aussi des restrictions pour préserver l'eau à la préfecture. "Les changements climatiques sont là" dit Jean-Philippe Frère.

"On était habitué à vivre sur un château d'eau, nos montagnes nous donnaient l'eau nécessaire, aujourd'hui avec le changement climatique ce n'est plus le cas, il faut apprendre à consommer en comptant l'eau et plus sans compter"