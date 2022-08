Sécheresse : à la fête de la Moisson de Saint-Denis-de-Gastines, des agriculteurs en pleine réflexion

Ce lundi 15 août, la fête de la Moisson bat son plein dans le village de Saint-Denis-de-Gastines. Les visiteurs s'amassent devant des tracteurs du 20e siècle, mais aussi devant deux locomotives agricoles, utilisées en 1914. Les marmites de lard et de pot au feu crachent une fumée à l'odeur appétissante. L'ambiance est légère sur cette fête de la Moisson, et pourtant en aparté les agriculteurs présents ne cachent pas aussi leur fatigue d'un été asséchant, dans tous les sens du terme.

Quelles alternatives au maïs ?

Tous les bassins hydrographiques de la Mayenne sont placés en seuil de crise ou d'alerte renforcée. Le manque d'eau occasionne de nombreux dégâts dans les exploitations et ce ne sont pas les quelques pluies tombées ces dernières heures qui regonflent le moral des agriculteurs. Il a beau retourner le problème dans tous les sens. Gilbert, éleveur près d'Ernée, ne voit pas comment se passer du maïs. "On ne peut pas faire autrement. Il va y avoir certainement des baisses de rendement au niveau de la récolte" souffle l'homme.

Peu d'eau. Moins de récoltes et moins à manger pour les animaux. Il existe une alternative souffle Alban un agriculteur à la retraite. "_Le méteil. C'est un mélange de féverolles, de pois_. Ce sont des légumineuses qu'on fait au mois d'avril ou mai, et qu'on s'apprête à ensiler en juin". Les périodes longues de sécheresse vont s'intensifier, reconnaît Jean-Marie, 30 ans de métier à Saint-Denis-de-Gastines. "Il nous faudrait 30 mm d'eau tous les quinze jours. Mais dès qu'on a un mois ou deux de rien, les plantes souffrent. Il n'y a plus d'herbe, plus rien".

La nécessité de se réinventer

Certains agriculteurs possèdent des sources d'eau privées, mais il faut de toute façon revoir toutes les pratiques, d'après cet exploitant du Nord-Mayenne. "Oui il va falloir changer le système. À cause de tout ça dans le futur, les reprises de fermes vont être difficiles. En plus on a fait des grosses fermes pendant longtemps, donc bon..."

La colère n'est jamais très loin lorsque l'on évoque les problèmes de ressource en eau avec les exploitants agricoles. La suppression progressive des barrages revient souvent dans les échanges. Et Joseph pointe la responsabilité de certains militants écologistes. "Ces fameux écolos ... qui ne connaissent rien de la nourriture et qui ne savent même pas d'où vient le pain... c'est lamentable" lâche l'un d'entre eux désabusé. Dès le début des années 2000, une directive européenne préconisait la suppression de ces barrages, accusés par des défenseurs de l'environnement d'entraver la vie de certaines espèces aquatiques.